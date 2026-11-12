Los altos cargos de la administración pública deben estar bien remunerados. Por supuesto. Ahora bien, que haya sueldos anuales de 11,5 o 9,9 millones de euros al año ya son palabras mayores. Esto es lo que refleja el Portal de Transparencia de la Generalitat, que depende de la consejería de Presidencia, dirigida por Albert Dalmau, para consultar la relación de altos cargos y su retribución anual prevista. Un error informático ha convertido a los altos cargos del Gobierno en verdaderos millonarios con percepciones que superan los once millones de euros al año. Todo esto porque han puesto tres ceros de más a las cifras de los sueldos estandarizados del personal directivo de las instituciones y empresas públicas de la Generalitat que están en la web de información pública.

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Por ejemplo, Berta Aznar, que es directora ejecutiva del Institut Català de les Dones, estaría cobrando 9.934.592,00 cada año; el gerente de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya se embolsaría 3.572.044,00; o Albert Planell, director de la Agència Catalana de Residus, se llevaría a casa 10.364.376,00, cuando en realidad estaría cobrando 103.643,76 euros. Y el director de Catalunya Ràdio tendría una nómina anual de 13.004.736,00 euros. Un error clamoroso en la disposición tipográfica de la relación en Excel de Datos Abiertos de Catalunya los ha convertido a todos en verdaderos potentados a cuenta del erario público.

Parte del Excel con las cifras de sueldo disparadas/QS

Error general

El error es general, aunque hay tres sueldos de 257 que respetan la cantidad realmente percibida. Sería el caso del gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Josep Lluís Molina, a quien consta un sueldo de 119.000 euros al año. También es correcta la cifra atribuida a la consejera delegada de Forestal Catalana, Ester Blanco, que percibiría 83.000 euros. Y el salario de Antonio Canher, gerente de servicios de Presidencia, que percibe 110.000 euros, sin las tres cifras añadidas a los otros altos cargos.