Els alts càrrecs de l’administració pública han d’estar ben remunerats. Per descomptat. Ara bé, que hi hagi sous anuals d’11,5 o 9,9 milions d’euros l’any ja són figues d’un altre paner. Això és el que reflecteix el Portal de Transparència de la Generalitat, que depèn de la conselleria de Presidència, que dirigeix Albert Dalmau, per consultar la relació d’alts càrrecs i la seva retribució anual prevista. Una errada informàtica ha convertit els alts càrrecs de Govern en veritables milionaris amb percepcions que superen els onze milions d’euros l’any. Tot plegat perquè han posat tres zeros de més a les xifres dels sous estandarditzats pel personal directiu de les institucions i empreses públiques de la Generalitat que hi ha al web d’informació pública.
Per exemple, Berta Aznar que és directora executiva de l’Institut Català de les Dones, estaria cobrant 9.934.592,00 cada any; el gerent de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya se n’embutxacaria 3.572.044,00; o l’Albert Planell, director de l’Agència Catalana de Residus s’enduria cap a casa 10.364.376,00, quan en realitat estaria cobrant 103.643,76 euros. I el director de Catalunya Ràdio que tindria una nòmina anual 13.004.736,00 euros. Una errada clamorosa en la disposició tipogràfica de la relació amb excel de Dades Obertes de Catalunya els ha convertit a tots en veritables potentats a compte de l’erari públic.
Errada general
L’errada és general, tot i que hi ha tres sous de 257 que respecten la quantitat realment percebuda. Seria el cas del gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Josep Lluís Molina, a qui consta un sou de 119.000 euros l’any. També és correcta la xifra atribuïda a la consellera-delegada de Forestal Catalana, Ester Blanco, que percebria 83.000 euros. I el salari d’Antonio Canher, gerent de serveis de Presidència, que percep 110.000 euros, sense les tres xifres afegides als altres alts càrrecs.