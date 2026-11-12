El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha carregat aquest dijous contra la celebració de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, programada per a aquest migdia al Palau de la Generalitat i presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la secretària d’Estat de Política Territorial, Miryam Álvarez. A través d’una carta adreçada directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del grup parlamentari juntaire, Mònica Sales, ha exigit la desconvocatòria immediata de la cimera institucional i ha denunciat que la reunió d’avui és “propaganda electoral”
“La celebració d’aquesta reunió en ple període electoral, i només dotze hores abans de l’inici oficial de la campanya, és una decisió inaudita i que evidencia que la convocatòria respon a una operació de propaganda al servei del PSC i del PSOE, i no a la voluntat d’assolir acords en benefici de Catalunya”, ha exposat Sales, que troba “inadmissible” convocar una nova reunió quan l’Estat no ha complert compromisos anteriors com, per exemple, el traspàs de l’IRPF. “La Comissió Bilateral ha de servir per defensar els interessos de Catalunya, no per acumular anuncis que després no es tradueixen en resultats“, ha reblat. Així, Sales ha traslladat a Illa que “abans de negociar nous acords, el Govern de l’Estat ha d’executar els que encara té pendents”.
A banda de la celebració de la reunió d’avui, Sales retreu a Illa que hagi presidit diversos actes institucionals a les portes de les eleccions, com la signatura de nous acords amb ajuntaments en matèria d’habitatge o la presentació de la resolució de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. En aquest sentit, li ha recordat que des de la convocatòria electoral i fins al dia de les eleccions, hi ha “limitacions expresses a la promoció dels assoliments dels poders públics”. “La Generalitat ha de preservar escrupolosament la neutralitat institucional i evitar que la
seua activitat es converteixi en un instrument de propaganda electoral del PSC i del PSOE”, sentencia.
He demanat al president Illa que ajorne la Comissió Bilateral Generalitat-Estat d’avui fins després del 29-N. Convocar aquesta reunió a poques hores de començar la campanya només respon a una nova operació de propaganda electoral dels socialistes. Que deixe de fer de cap de campanya de Pedro Sánchez i que faça de president de la Generalitat.— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) November 12, 2026
Acusacions de “propaganda electoral”
Més enllà de la petició per escrit, Sales ha fet pública la seva exigència a través d’un missatge a les xarxes socials en què qüestiona obertament la intencionalitat política del Govern de la Generalitat. Segons la dirigent de Junts, la data escollida per a la cimera respon exclusivament a interessos partidistes i no pas a l’agenda institucional del país. “Convocar aquesta reunió poques hores abans de començar la campanya només respon a una nova operació de propaganda electoral dels socialistes”, ha sentenciat la presidenta del grup parlamentari en la seva piulada. La dirigent juntaire ha reclamat al president català que prioritzi la gestió institucional per sobre de les necessitats electorals del seu partit a Madrid. “Que deixe de fer de cap de campanya de Pedro Sánchez i que faça de president de la Generalitat”, ha etzibat Sales en el mateix missatge públic.