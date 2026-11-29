A la demarcació de Lleida, el Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha estat la força més votada en aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ara bé, amb un 27% dels vots, dos punts menys que el 2023, els socialistes perden un dels dos escons que tenien. Aquest diputat passa a mans del Partit Popular (PP), que escala fins a convertir-se en tercera força amb un 17% dels vots. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segona força amb un 23%, i Junts per Catalunya, quarta amb un 16%, mantenen l’escó que van obtenir el 2023. Per tant, les quatre formacions es reparteixen a parts iguals els quatre escons que elegeix la demarcació.
El PP recupera representació al Congrés per Lleida
El gran beneficiat pel canvi en el repartiment d’escons és el Partit Popular. La candidatura encapçalada per Roger Melero aconsegueix un 17% dels vots i obté un diputat al Congrés, després d’haver-se quedat sense representació en les eleccions generals del 2023. Els populars creixen quatre punts percentuals respecte dels darrers comicis, quan havien aconseguit un 13% dels sufragis, i passen a ser la tercera força més votada a la demarcació, per davant de Junts per Catalunya. Aquest resultat permet als populars recuperar presència parlamentària a Madrid per la circumscripció de Lleida i, al mateix temps, modifica la composició de la delegació lleidatana al Congrés. El PSC, que fins ara tenia dos dels quatre representants de la demarcació, perd la meitat de la seva representació en benefici dels populars.
ERC creix cinc punts i es consolida com a segona força
Una de les evolucions més destacades d’aquestes eleccions és la d’ERC. La candidatura encapçalada per Inés Granollers aconsegueix un 23% dels vots i es consolida com a segona força a la demarcació. Els republicans experimenten un creixement de gairebé cinc punts percentuals respecte del resultat del 2023, quan havien obtingut un 19% dels sufragis. ERC manté, per tant, el representant que ja tenia, però millora notablement el seu suport electoral i amplia la distància respecte de Junts. Els republicans havien perdut pes en les darreres eleccions generals, quan van passar de dos diputats el 2019 a només un el 2023. Ara, sense recuperar encara aquella representació, aconsegueixen millorar el seu resultat i situar-se clarament per davant de la formació juntaire.
Junts retrocedeix fins a la quarta posició, però manté l’escó
Junts, per la seva banda, manté l’escó de 2023, però ho fa amb un resultat electoral a la baixa. La candidatura d’Isidre Gavín obté un 16% dels vots, dos punts menys que en les darreres eleccions generals, quan havia arribat al 18%. Aquest descens situa els juntaires com a quarta força a Lleida, per darrere del PSC, ERC i el PP. Tot i perdre pes electoral, Junts conserva un dels quatre escons de la demarcació i evita quedar-se sense representació al Congrés per la demarcació de Lleida. El resultat també confirma el canvi en la correlació de forces dins l’independentisme lleidatà. ERC amplia la distància respecte dels juntaires i es consolida com la candidatura sobiranista més votada.
El PSC guanya les eleccions, però perd un dels dos diputats
Enmig dels canvis en la representació de la resta de partits, el PSC aconsegueix conservar la primera posició a Lleida, però experimenta un retrocés que li costa un dels dos diputats que tenia fins ara. La candidatura socialista obté un 27% dels vots, dos punts menys que en les eleccions generals del juliol del 2023, quan havia aconseguit un 29% dels sufragis i dos dels quatre representants que s’elegeixen a la demarcació. Malgrat aquesta davallada, els socialistes continuen sent la força més votada i mantenen un diputat al Congrés.
Vox supera el 10% dels vots, però es queda sense representació
Una altra dada destacada és l’evolució de Vox, que aconsegueix superar el 10% dels vots a la demarcació. Tot i això, no obté cap dels quatre escons en joc. La formació obté tres punts més que en les eleccions generals del 2023, quan va obtenir un 7% dels vots i també es va quedar sense representació. Pel que fa a la resta de candidatures, Comuns-Front Ampli obté un 2% dels vots i Alhora es queda amb un 1%. Cap de les dues formacions aconsegueix representació parlamentària. Així, els quatre diputats de Lleida queden repartits entre PSC, ERC, PP i Junts, amb un representant cadascun.