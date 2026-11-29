En la demarcación de Lleida, el Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha sido la fuerza más votada en estas elecciones españolas del 29 de noviembre. Sin embargo, con un 27% de los votos, dos puntos menos que en 2023, los socialistas pierden uno de los dos escaños que tenían. Este diputado pasa a manos del Partido Popular (PP), que asciende hasta convertirse en la tercera fuerza con un 17% de los votos. Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segunda fuerza con un 23%, y Junts per Catalunya, cuarta con un 16%, mantienen el escaño que obtuvieron en 2023. Por lo tanto, las cuatro formaciones se reparten a partes iguales los cuatro escaños que elige la demarcación.

El PP recupera representación en el Congreso por Lleida

El gran beneficiado por el cambio en el reparto de escaños es el Partido Popular. La candidatura encabezada por Roger Melero consigue un 17% de los votos y obtiene un diputado en el Congreso, después de haberse quedado sin representación en las elecciones generales de 2023. Los populares crecen cuatro puntos porcentuales respecto a los últimos comicios, cuando habían conseguido un 13% de los sufragios, y pasan a ser la tercera fuerza más votada en la demarcación, por delante de Junts per Catalunya. Este resultado permite a los populares recuperar presencia parlamentaria en Madrid por la circunscripción de Lleida y, al mismo tiempo, modifica la composición de la delegación leridana en el Congreso. El PSC, que hasta ahora tenía dos de los cuatro representantes de la demarcación, pierde la mitad de su representación en beneficio de los populares.

La cúpula del PP leridano, durante la campaña electoral | Europa Press

ERC crece cinco puntos y se consolida como segunda fuerza

Una de las evoluciones más destacadas de estas elecciones es la de ERC. La candidatura encabezada por Inés Granollers consigue un 23% de los votos y se consolida como segunda fuerza en la demarcación. Los republicanos experimentan un crecimiento de casi cinco puntos porcentuales respecto al resultado de 2023, cuando habían obtenido un 19% de los sufragios. ERC mantiene, por tanto, el representante que ya tenía, pero mejora notablemente su apoyo electoral y amplía la distancia respecto de Junts. Los republicanos habían perdido peso en las últimas elecciones generales, cuando pasaron de dos diputados en 2019 a solo uno en 2023. Ahora, sin recuperar aún aquella representación, logran mejorar su resultado y situarse claramente por delante de la formación juntaire.

Inés Granollers, en el Congreso | Europa Press

Junts retrocede hasta la cuarta posición, pero mantiene el escaño

Junts, por su parte, mantiene el escaño de 2023, pero lo hace con un resultado electoral a la baja. La candidatura de Isidre Gavín obtiene un 16% de los votos, dos puntos menos que en las últimas elecciones generales, cuando había alcanzado el 18%. Este descenso sitúa a los juntaires como cuarta fuerza en Lleida, por detrás del PSC, ERC y el PP. A pesar de perder peso electoral, Junts conserva uno de los cuatro escaños de la demarcación y evita quedarse sin representación en el Congreso por la demarcación de Lleida. El resultado también confirma el cambio en la correlación de fuerzas dentro del independentismo leridano. ERC amplía la distancia respecto de los juntaires y se consolida como la candidatura soberanista más votada.

Isidre Gavín, en una imagen de archivo | Europa Press

El PSC gana las elecciones, pero pierde uno de los dos diputados

En medio de los cambios en la representación del resto de partidos, el PSC logra conservar la primera posición en Lleida, pero experimenta un retroceso que le cuesta uno de los dos diputados que tenía hasta ahora. La candidatura socialista obtiene un 27% de los votos, dos puntos menos que en las elecciones generales de julio de 2023, cuando había conseguido un 29% de los sufragios y dos de los cuatro representantes que se eligen en la demarcación. A pesar de esta caída, los socialistas continúan siendo la fuerza más votada y mantienen un diputado en el Congreso.

Vox supera el 10% de los votos, pero se queda sin representación

Otro dato destacado es la evolución de Vox, que logra superar el 10% de los votos en la demarcación. Sin embargo, no obtiene ninguno de los cuatro escaños en juego. La formación obtiene tres puntos más que en las elecciones generales de 2023, cuando obtuvo un 7% de los votos y también se quedó sin representación. En cuanto al resto de candidaturas, Comuns-Front Ampli obtiene un 2% de los votos y Alhora se queda con un 1%. Ninguna de las dos formaciones consigue representación parlamentaria. Así, los cuatro diputados de Lleida quedan repartidos entre PSC, ERC, PP y Junts, con un representante cada uno.