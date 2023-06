La CUP governarà a Berga després de la renúncia de Junts a buscar alternatives

La CUP mantindrà l’alcaldia de Berga després que Junts hagi renunciat a buscar un pacte alternatiu amb el PSC i Berga Grup Independent (BEGI). L’actual alcalde i cap de llista dels anticapitalistes, Ivan Sànchez, serà investit aquest dissabte a l’espera de saber si reeditarà el pacte amb ERC, amb qui ha governat durant la passada legislatura. Fonts de la CUP han explicat que negociaran amb els republicans fins a l’últim moment i asseguren que l’acord està molt avançat.

En les eleccions del passat 28 de maig, la CUP va treure sis regidors, dos menys que el 2019, i va quedar lluny de la majoria absoluta, que està en nou. De fet, els anticapitalistes no en tindrien prou amb els dos regidors d’ERC per assegurar-se un govern estable, però la decisió de Junts de quedar-se com a primer grup de l’oposició els aplana el camí. “Sempre hem apostat que sigui la llista més votada la que governi a la ciutat”, han dit els juntaires en un comunicat.

El nou alcalde de Berga, Ivan Sànchez, amb la vara després de ser investit el 2021 / ACN

Amb tot, el partit de Jordi Turull ha avançat que vigilaran de prop l’acció de govern de Sànchez i no descarten una moció de censura “si es donen els condicionants que aquest govern no compleix amb les polítiques de demanda de la ciutadania”. Junts (4), el PSC (3) i BEGI (2) tenen els regidors necessaris per tombar el govern de Sànchez.

La CUP també governarà a Girona

Berga no serà l’únic gran ajuntament controlat per la CUP. Guanyem, la marca ampliada dels anticapitalistes gironins, ha tancat un pacte de govern amb Junts i ERC per governar Girona. Lluc Salellas serà l’alcalde i Gemma Geis (Junts), la vicealcaldessa. Després d’uns dies de converses intenses, els tres partits han aconseguit posar-se d’acord per evitar que la socialista Sílvia Paneque, guanyadora de les eleccions, pugui governar en minoria. El tripartit independentista suma 17 dels 27 regidors, tres per sobre de la majoria absoluta.