Això és el que cobren els deu alcaldes catalans més ben pagats

Els sous dels alcaldes i alcaldesses catalans són un tema recurrent de debat. Ara que s’acosten les eleccions municipals, les remuneracions per liderar un ajuntament tornen a estar d’actualitat. El sistema d’Informació Salarial Llocs de l’Administració (ISPA, en les seves sigles espanyoles) que elabora el Ministeri d’Hisenda permet consultar quant cobren els alcaldes. Les últimes dades disponibles corresponen a l’any 2021, però Hisenda només disposa de la informació que ha estat comunicada pels ajuntaments, la qual cosa vol dir que poden faltar algunes xifres.

Segons les dades d’Hisenda, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és la més ben pagada de Catalunya amb un sou anual de 100.000 euros el 2021. Tot i això, Colau, igual que la resta de regidors de BComú, renuncia a una part del sou mensual i percep gairebé 3.200 euros nets al mes, a més de renunciar a les seves dietes i donar la resta a projectes socials. El segon alcalde que més cobra és el de Terrassa, Jordi Ballart (Tot per Terrassa), que té un sou de 76.006 euros.

El ministeri d’Hisenda publica els sous de tots els alcaldes de l’estat / ACN

Núria Marín esquiva la llista dels alcaldes més ben pagats

La segona posició l’hauria d’ocupar l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), que té dret a un sou de 80.000 euros. Però Marín va decidir renunciar al sou de l’ajuntament i cobrar el de presidenta de la Diputació, que el 2021 era de 106.000 euros, segons El Crític. Per tant, Marín hauria de ser la segona més ben pagada, però a la pràctica és l’alcaldessa més ben pagada, però no surt al rànquing d’Hisenda perquè els diners no venen de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Amb Marín fora de la llista oficial, el tercer i el quart que més cobren són els alcaldes de Tarragona i Reus, Pau Ricomà (ERC) i Carles Pellicer (Junts), que en l’apartat de retribucions no tenen tanta rivalitat i cobren 73.444 euros anuals el primer i 71.195 euros el segon. El cinquè lloc és per Lluís Mijoler (El Prat en Comú), alcalde del Prat de Llobregat, amb un sou de 70.750 euros. A la web de Transparència del Prat consta que Mijoler té un sou net de 3.369 euros, més al que de Colau després de cedir-ne una part.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), ocupa la sisena posició amb 69.252 euros, seguit de les alcaldesses de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba (PSC), i Sabadell, Marta Farrés (PSC), que cobren 68.536 euros i 67.114 euros respectivament. L’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda Cuervas (PSC), amb un sou de 65.075 euros, i l’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart (Units per Almacelles), que té un sou de 63.378 euros anuals.