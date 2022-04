El retard en l’aprovació del pacte pel català anul·la la manifestació del 26

La plataforma Pública i en català ha desconvocat la mobilització del dia 26 d’abril que va convocar aquest mateix dimecres després que els partits hagin allargat els terminis abans de votar la proposta de modificació de política lingüística. Tot i aquest canvi en el calendari, els sindicats que formen aquesta plataforma, USTEC, La Intersindical, CGT, COS i SEPC exigeixen la retirada d’aquesta proposició de llei “pactada als despatxos a l’esquena de la comunitat educativa” com a “primer pas” per afrontar l’ofensiva dels tribunals espanyols contra l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.

La plataforma també exigeix que s’obri un procés de diàleg amb la comunitat educativa així com amb el conjunt de la societat catalana per afrontar “l’embat judicial” però també el retrocés del català a l’escola i a la resta d’àmbits de la societat. Els sindicats denuncien la “manca de voluntat de diàleg” del PSC, ERC, Junts per Catalunya i els Comuns, que “ni tan sols” van rebre’ls al Parlament en la reunió que van convocar abans de la roda de premsa on es va anunciar la manifestació del 26 d’abril, que ara queda desconvocada. Pel que fa a la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana convocada pel mateix dia, encara no se sap si es mantindrà en el calendari o també s’anul·larà vist el canvi de terminis.

“Victòria de la pressió popular”

Els sindicats que conformen aquesta plataforma, que ja va convocar una exitosa vaga pel català el passat 23 de març, consideren que el fet que encara no s’hagi portat al ple ni votat aquesta proposició de modificació de la llei de política lingüística és una “victòria de la pressió popular” que s’ha anat aconseguint des de diferents àmbits socials, fins al punt que el mateix dia que es va anunciar JxCat ja va començar a recular. La plataforma assegura que cal seguir mobilitzant-se i organitzant-se per tal d’aturar “definitivament” aquesta proposta parlamentaria i per “afrontar els reptes del futur” de l’escola catalana després dels embats judicials de l’Estat espanyol.