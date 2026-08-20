Havia de ser l’organisme que internacionalitzés la causa catalana arreu del món després del Primer d’Octubre de 2017 i la conseqüent repressió. Era el Consell per la República rebatejat en una de les seves crisis recurrents com a Consell de la República. Des que l’advocat Jordi Domingo va ser escollit president de l’organisme, el febrer de 2025 i després de fulminar la figura de l’exconseller Toni Comín, que volia continuar remenant les cireres malgrat els escàndols de la seva gestió, hi ha un intent persistent per reflotar-lo.
El mes de juliol va posar a votació el nou Codi General del Consell de la República. Un nou sistema intern i reglamentari per fer més eficaç les seves funcions i les seves tasques. De fet, va ser una reforma integral del Codi General de la institució”. Una iniciativa que “s’emmarca en el procés de renovació i millora organitzativa” i que ara ja s’ha formalitzat i publicat en el butlletí oficial de la institució. Entre aquestes reformes destaca una “novetat· que és un “registre de capacitats” dins el cens de l’entitat per poder “captar talent”. Una mena de “got talent” obert -una fórmula que alimenta les graelles de la televisió- que ha de servir per fer coixí d’una de les poques coses que disposa l’independentisme: l’acció popular.
“Un llistat voluntari”
Segons detallen fons del Consell, la idea ja es va plantejar en la reforma de l’any 2023 que va dirigir Toni Castellà, ara un dels homes forts del gabinet de Carles Puigdemont. En aquell moment, es plantejava fins i tot una doble cambra dins l’assemblea que fos més tècnica i que fos capaç de demanar criteri i consell a membres de la societat catalana amb coneixements concrets d’una matèria o amb una perícia o experiència concreta. De fet, era un sistema per articular de manera pragmàtica la normativa que hauria d’anar creant el Consell.
“És una manera de trobar expertesa i aprofitar-la”, indiquen fonts coneixedores d’aquesta crida de “talents”. De fet, la darrera reforma de juliol ha suposat la creació de normes per “gestionar el Registre Ciutadà i el Registre d’Entitats per organitzar formalment el cens de persones i organitzacions aliades al Consell”. Així, en aquest registre s’incorporarà un “Registre de Capacitats dins d’aquest cens ciutadà”. “L’accés a aquest llistat de talents i habilitats serà completament voluntari i revocable en qualsevol moment per part de la persona interessada”, assegura un comunicat del mateix organisme.
D’aquesta manera, el Consell disposarà d’una base de dades segmentada per coneixement, amb persones voluntàries que posin al servei del Consell i de la internacionalització de la causa independentista la seva expertesa, experiència, coneixement o mitjans. Un registres que, insisteixen des de la institució, que “estarà sotmès a unes mesures de protecció de dades altament reforçades per blindar completament la privadesa i els drets de tots els usuaris”.