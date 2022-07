‘Declarem la guerra’, actes commemoratius de la Guerra de les Dues Corones

L’associació Memorial 1714 organitza una sèrie d’actes per commemorar la decisió de la Generalitat de seguir lluitant el 1713 en la Guerra de les Dues Corones, on el Principat de Catalunya es va enfrontar a borbons i francesos. Els actes es faran a la seu del memorial, al Fossar de les Moreres 2-4, entre dissabte, 9 de juliol, dimarts, 12 de juliol, i dijous 14 de juliol. Hi haurà conferències i lectures per posar en context la història catalana. De fet, el mateix acte porta per títol Declarem la guerra, tota una declaració d’intensions per recordar on estava Catalunya, fins on ha arribat i què queda per fer.

El Fossar de les Moreres l’11 de setembre de 1977, abans de la rehabilitació de la plaça

La commemoració arrencarà dissabte al matí, amb una concentració per llegir alguns fragments del parlament del cavaller Ferrer i Sitges al Braç Militar del Principat, en què va exposar les raons per continuar la guerra en aquell moment. En aquesta lectura hi participaran Ramon Cotarelo, Albert Pont, Aleix Renyé, Jordi Galves, Josep Maria Virgili, Daniel Soler i Diana Coromines. A més, hi haurà una segona lectura del Ban de Guerra i del Ban d’allistament, que estaran dirigides per Coronela de Barcelona i Miquelets de Catalunya.

Conferències en els dies després de l’acte

Memorial 1714 també organitza diferents xerrades, on també s’explicaran fites històriques catalanes, que es faran els dies següents a aquests parlaments al Fossar de les Moreres. En concret n’hi haurà dues. La primera es farà el dimarts 12 de juliol al mateix Fossar de les Moreres. Titulada L’exercit català del 1714, parlarà sobre l’organització de l’estat de guerra, l’aixecament i l’estructura de l’exercit en aquella època. Els encarregats de dur-la a terme seran Jordi Bages i Querol Esteva. Dijous 14 de juliol hi haurà la segona, titulada Perquè ens combaten?, i posarà sobre la taula les qüestions més rellevants sobre el conflicte entre Catalunya i Castella, els motius, les conseqüències i els objectius. Els ponents d’aquest acte serà Salvador Bonada.