El PP es queda amb dos diputats al Parlament en contra de la seva voluntat

El grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya (PPC) es quedarà amb només dos diputats a partir d’ara després d’una operació de l’ex-secretari general de l’organització Daniel Serrano que ha fet una operació contravenint el que tenia acordat amb els populars de Catalunya, han explicat fonts del PP a EL MÓN. Serrano havia quedat apartat fa un any de les responsabilitats del partit ara fa un any en fer-se públic que estava sent investigat per la justícia per un presumpte delicte d’agressió sexual a una companya del partit.

Fa un any el partit va informar que Serrano havia renunciat de totes les seves funcions al partit i que s’havia apartat de la llista electorat, on anava de número 4 pels comicis del 14-F. En aquell moment la formació havia arribat a l’acord que si sortia escollit renunciaria a l’acta, però ara, després que Eva Parera hagi sortit de la cambra catalana per liderar el projecte de Valents, Serrano ha aprofitat per recuperar l’acta de diputat que ha quedat alliberada. En realitat, legalment no va er possible retirar-lo de la llista el 14-F perquè el termini de presentació de candidatures ja estava tancat. El PP considera que Serrano s’ha saltat el pacte i el compromís públic que va adoptar.

“La decisió d’agafar l’acta és seva”, indiquen les mateixes fonts, que apunten que probablement li interessi perquè el procés judicial en el qual està immers pugui anar més ràpid a través del Tribunal Suprem, que no pas si ho fa per un jutjat corrent. EL MÓN ha intentat recollir sense èxit la versió de Serrano. L’ex-secretari general dels populars catalans s’ha donat de baixa del partit i constarà al grup mixt a la cambra catalana com a independent. La seva sortida del partit també fa que quedi “penjat” l’expedient informatiu que la formació va informar que havia obert pel presumpte cas d’agressió sexual pel qual Serrano està sent investigat.

El PP català, que lidera Alejandro Fernández, tenia coneixement de les intencions de Serrano, que ho va comunicar. El partit assegura que no comparteix l’operació que ha fet, de forma unilateral, perquè “no és el nostre criteri”. Ara bé, el partit reconeix que “com que és la seva acta no hi podem fer gaire cosa més”. Quan la informació sobre el cas va esclatar, Serrano va anunciar que abandonava les responsabilitats “orgàniques i electorals” del partit per preparar “la seva defensa” i poder demostrar que és “innocent”.