Nova victòria judicial del comissari d’intel·ligència policial José Manuel Villarejo. L’Audiència Nacional ha absolt el comissari i l’empresari Javier López Madrid pel cas de la doctora Pinto, que integra la peça separada 24 de la macrocausa Tàndem, del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional. El tribunal considera que l’encàrrec que López li va fer al comissari per investigar la metgessa dermatòloga Elisa Pinto amb qui l’empresari mantenia un “greu” conflicte personal no és cap delicte de suborn.
Ara queda pendent el cas del Jutjat d’Instrucció 10 de Madrid que investiga les possibles amenaces que hauria rebut la doctora Pinto a través del comissari o el seu soci, Rafael Redondo, també absolt en aquesta causa, arran d’una possible petició de López. Val a dir, que ni la fiscalia anticorrupció presentava acusació en aquest cas, l’única acusació era la formulada per la mateixa Elena Pinto que demanava sis anys presó pel comissari i l’empresari i 4 anys per Redondo. Amb aquesta absolució, el comissari en suma vuit.
Contactes sí, però no suborns
La sentència considera acreditat que el 10 de desembre de 2013 els López i Redondo es van traslladar, a instàncies del comissari, al centre de treball de Pinto a Madrid. Tot en un marc de denúncies creuades entre López i Pinto arran “d’un conflicte personal gravíssim i acusacions creuades”. Segons la sentència, López i Redondo es van dirigir a la doctora dient-li que deixés de trucar-li contínuament i que si continuava les trucades, la “policia l’aniria a veure”. De fet, López va advertir a la metgessa que el llistat de trucades estaven en poder de la policia.
La Sala considera que no ha quedat acreditat que Villarejo ni el Grup Cenyt, del qual és titular real, sol·licitessin o rebessin cap pagament per part de Javier López Madrid per aquests fets. La resolució afegeix que no consta que l’acusat López conegués, a la data dels fets, que Villarejo fos funcionari públic en actiu. D’aquesta manera, els magistrats convenen que els tres acusats tenien relacions però que no s’ha acreditat cap retribució al comissari ni cap oferta per part de López ni al policia ni al seu soci. “No s’ha desvirtuat la presumpció d’innocència i que procedeix l’absolució”, raonen els magistrats.