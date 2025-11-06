Nova victòria judicial pel comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, i ja en van sis d’acumulades. En aquest cas, en el marc de la macrocausa Tàndem. En concret, l’Audiència Nacional l’ha absolt de l’acusació d’haver accedit a dades reservades d’un empresari de Marbella per encàrrec d’una dona amb qui mantenia un litigi urbanístic. La Fiscalia Anticorrupció li demanava una condemna pel comissari de 9 anys de presó per delicte de suborn passiu i de descobriment de revelació de secrets.
La secció quarta de l’Audiència Nacional, en una sentència de 64 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, conclou que Villarejo no va participar en els fets que s’encabien en la peça separada 8 de la macrocausa. En canvi, sí que condemna a un any de presó els policies Constancio Riaño i Antonio Bonilla pels mateixos fets com a autors d’un delicte de descobriment de secrets. Una pena molt menor a la sol·licitada pel ministeri públic que reclamava fins a vuit anys de presó.
Una feina estranya
Segons relaten els fets provats de la resolució, el 24 de juliol del 2015, una veïna de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, va contactar amb el soci de Villarejo, Rafael Redondo, com a advocat en exercici al despatx Stuart & Mckenzie, on era soci principal Villarejo, per demanar ajuda en un conflicte urbanístic amb l’empresari Felipe Gómez Zota. El 18 d’agost, un inspector de policia, José María Serrano Ydigoras, destinat a la Comissaria General d’Informació, igual que l’acusat Constancio Riaño, també Inspector de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), cap de secció de relacions institucionals i superior immediat, va consultar les bases de dades amb la seva clau sense que tingués, a priori, cap motiu per fer-ho ni cap ordre per cap investigació en marxa. En detall va demanar a l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Consell General del Notariat (OCP) les escriptures que havia atorgat l’empresari Felipe Gómez.
Serrano va enviar la informació a Riaño i aquest la va enviar a l’entitat ANBYCOL, que dirigia Antonio Bonilla, un policia en segona activitat. Bonilla, alhora, va remetre els documents a Redondo, al correu corporatiu de Cenyt, la consultora de Villarejo. De fet, Villarejo encara era policia en actiu en el moment dels fets. Bonilla, a més, tenia un acord amb Cenyt, per analitzar dades informatives patrimonials. Amb aquestes dades, es va elaborar un informe qualificat de “prejudicial”, amb data del 7 de setembre, que es va incorporar després al procediment penal obert al Jutjat d’Instrucció 5 de Marbella arran de l’admissió a tràmit de la querella presentat per Marzena Karze contra l’empresari. Els magistrats no veuen per enlloc que Villarejo participés de cap dels tràmits.