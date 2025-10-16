Aldarulls a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel polèmic acte de l’agitador d’extrema dreta Vito Quiles, que havia anunciat la celebració d’una conferència malgrat no tenir permís de la universitat. Centenars de persones s’havien concentrat des de primera hora a la plaça Cívica per evitar l’arribada de Quiles i els seus simpatitzants. Finalment, el polèmic agitador escortat pel seu equip de seguretat.
Fonts de la UAB han explicat que estaven pendents de l’arribada de Quiles per comunicar-li que no podia celebrar-hi cap acte perquè no ha demanat el permís corresponent, com ja li van dir per correu electrònic. L’associació S’ha Acabat sí que havia demanat permís per fer un acte, sense concretar-ne el contingut, però no se li va concedir perquè ja hi havia moltes activitats convocades i no era viable. Finalment, representants del centre s’han reunit al carrer amb l’agitador, que ha pogut gravar el vídeo que buscava, envoltat del seu equip de seguretat i entre crits dels seus simpatitzants.
Els antiavalots dels Mossos d’Esquadra s’han desplegat per la universitat i han fet dos cordons policials per separar els protestants antifeixistes dels seguidors de Quiles, que a primera hora ja havien protagonitzat moments de tensió amb escridassades i llançaments d’ous, tomàquets i altres objectes a la plaça Cívica.
Una imatge d’esperança per Catalunya.#UAB pic.twitter.com/pEjMtvZBNT— Pol López Garrell (@LopezGarrell) October 16, 2025
Davant els enfrontaments entre els dos grups, els Mossos han decidit actuar i han carregat contra els manifestants antifeixistes per separar-los del grup de simpatitzants de Quiles, entre els quals hi ha membres de l’associació ultraespanyolista S’ha Acabat. Llavors han començat les corredisses, el llançament d’objectes contra la línia policial i els cops de porra. Els estudiants, empesos pels Mossos, han optat per desplaçar la protesta a la zona que hi ha entre la biblioteca de Comunicació i la facultat de Periodisme, una zona molt més estreta.