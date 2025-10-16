Disturbios en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) por el polémico acto del agitador de extrema derecha Vito Quiles, que había anunciado la celebración de una conferencia a pesar de no tener permiso de la universidad. Cientos de personas se habían concentrado desde primera hora en la plaza Cívica para evitar la llegada de Quiles y sus simpatizantes. Finalmente, el polémico agitador fue escoltado por su equipo de seguridad.

Fuentes de la UAB explicaron que estaban pendientes de la llegada de Quiles para comunicarle que no podía celebrar ningún acto porque no había solicitado el permiso correspondiente, como ya le habían dicho por correo electrónico. La asociación S’ha Acabat sí había solicitado permiso para realizar un acto, sin concretar su contenido, pero no se le concedió porque ya había muchas actividades convocadas y no era viable. Finalmente, representantes del centro se reunieron en la calle con el agitador, quien pudo grabar el vídeo que buscaba, rodeado de su equipo de seguridad y entre gritos de sus simpatizantes.

Los Mossos tuvieron que separar a los manifestantes antifascistas de los simpatizantes del agitador Vito Quiles / ACN

Los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra se desplegaron por la universidad y formaron dos cordones policiales para separar a los manifestantes antifascistas de los seguidores de Quiles, que a primera hora ya habían protagonizado momentos de tensión con gritos y lanzamientos de huevos, tomates y otros objetos en la plaza Cívica.

Una imagen de esperanza para Cataluña.#UAB pic.twitter.com/pEjMtvZBNT — Pol López Garrell (@LopezGarrell) October 16, 2025

Ante los enfrentamientos entre los dos grupos, los Mossos decidieron actuar y cargaron contra los manifestantes antifascistas para separarlos del grupo de simpatizantes de Quiles, entre los que había miembros de la asociación ultraespañolista S’ha Acabat. Entonces comenzaron las carreras, el lanzamiento de objetos contra la línea policial y los golpes de porra. Los estudiantes, empujados por los Mossos, optaron por desplazar la protesta a la zona entre la biblioteca de Comunicación y la facultad de Periodismo, una zona mucho más estrecha.

Concentración en la plaza Cívica de la UAB en la protesta contra Vito Quiles / ACN