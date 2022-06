La batalla judicial per difamació que han lliurat Johnny Depp i Amber Heard diuen que ha acabat amb la victòria del primer sobre la segona, però dubto molt que cap en surti ben parat. Malgrat tractar-se d’una demanda civil, Heard s’ha afanyat a dir que suposa una molt dolenta notícia per al #MeToo, el moviment que, en clau més aviat penal, ha destapat abusos sexuals antics comesos per prepotents caps sobre estrelles modernes, en molts casos construïdes gràcies a haver callat durant anys. Sí, cert feminisme considera aquest moviment una victòria, però ja s’ha vist la seva feblesa quan no cap acceptar que una dona pugui mentir, sinó que qualsevol derrota, judicial o no, ha de ser considerada un atac a la causa general.

Però sigui com sigui, Depp i Heard viuen de la seva imatge pública, són estrelles de Hollywood. Ell, consagrat actor fetitxe del director Tim Burton, tanmateix multimilionari gràcies a simpàtiques pelis de pirates digeribles per al gran públic. Ella, una actriu incipient i menor, que, si no sap treure rèdit del seu drama per proposar-se en aquesta línia de papers, potser no hi arribarà més enllà. Entre altres coses perquè la parella era la més tòpica contradicció al missatge que vol transmetre: home madur i exitós amb dona jove i més que atractiva que li demana als tribunals civils una indemnització que res té a veure amb el seu caixet.

El preu d’aquesta lluita barroera (mediàticament tan nutritiva com la del jugador i la cantant que han arribat, en aquest cas molt en contra la de seva voluntat, fins i tot a les portades de diaris seriosos) el pagaran tots dos, deixant a banda que per a ella sigui econòmicament més car. Ni una llàgrima per cap d’ells, discutint unes xifres obscenes per a la majoria, i sense admetre que, com la resta, també ells són responsables de les seves vides, també d’haver escollit la parella equivocada. En l’argot que beu de les fonts clàssiques es diria que Depp ha tingut una victòria pírrica. Ella, en canvi, una derrota que vol col·lectiva, però que, almenys a mi, en cap sentit em representa.