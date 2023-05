Rufián: poc més que un teleespectador espanyol

És la notícia de la setmana televisiva: Telecinco fulmina el programa Sálvame, que s’emetia a les tardes i al seu lloc posa l’Ana Rosa Quintana. Si algú s’havia perdut les mentides d’Ana Rosa al matí, ara també les podrà escoltar a la tarda.

Davant aquesta notícia televisiva, la reacció de Rufián ha estat lloar Jorge Javier Vázquez: “ha fet molt més Jorge Javier Vázquez dient que el feixisme, el racisme i l’homofòbia són porqueria que mil campanyes polítiques”. Aquesta afirmació m’ha fet pensar dues coses.

Primera: suposem que és veritat que algunes afirmacions esporàdiques a un programa com Sálvame són “molt més” que “mil campanyes polítiques”, caldria preguntar-se quina mena d’inútils porten els últims 13 anys fent “campanyes polítiques” contra el feixisme, el racisme i l’homofòbia. Una afirmació com aquesta em sembla greu, tenint en compte que el seu partit porta, des de 2003, més de 15 anys al Govern de la Generalitat. De vegades no han fet contra el feixisme, el racisme i l’homofòbia ni una mil·lèsima part del que ha fet el presentador de Sálvame? Si és així, són bastant inútils. Arreu del món els governs utilitzen el seu poder per promoure els valors que creuen convenients per la societat. Aquí sembla que els electes de l’esquerra s’encomanen al que li deixin fer a un presentador d’un programa del canal de Berlusconi.

Segona: el buit que deixa Sálvame serà omplert per un programa amb Ana Rosa Quintana, màxima representant -amb permís de Ferreras- de la claveguera mediàtic-política de l’Estat. Un diari madrileny explicava que el canvi fet per Telecinco:

“…ha generat inquietud en el Govern i en formacions d’esquerres, que interpreten que es tracta d’un moviment més polític que empresarial en un any d’eleccions autonòmiques, municipals i generals”.

I si ho mirem des de Catalunya la cosa també hi hauria de preocupar: l’Ana Rosa catalanòfoba, màxima exponent de l’aporellos mediàtic que ha estat un braç imprescindible de la repressió brutal de l’Estat contra Catalunya.

I des de Catalunya tampoc hauríem de perdre de vista que el canvi de Sálvame per Ana Rosa ha estat instigat pel president de Mediaset, un tal Borja Prado, fill de Manuel Prado y Colón de Carvajal, l’administrador personal dels negocis bruts de Juan Carlos de Borbón amb les dictadures del Golfo. Un bon mestre pel petit Borja que -estretament en contacte amb la família real espanyola- va arribar a president d’Endesa i, ara, de Mediaset.

Caldria esperar de Rufián i el seu partit més polítiques públiques de memòria, de drets civils i contra la catalanofòbia. Caldria esperar de Rufián més pedagogia sobre l’estructura de la televisió escombraria que és Telecinco, des del matí a la nit, sigui qui sigui el presentador. En comptes d’això, uns pocs comentaris més propis d’un teleespectador espanyol que d’un representant de l’independentisme català que està patint la repressió de l’Estat.

Mentrestant, Borja Prado té clar que utilitzarà tots els mitjans al seu abast per protegir la seva posició. I si cal ampliar les hores en què la seva cadena dona veu a les mentides contra Catalunya, ho fa. I punt. Mentrestant a Catalunya, justament en la direcció contrària, el partit de Rufián ha decidit “despolititzar” la televisió pública. Ara només falta que li ofereixin també un programa a Ana Rosa. Després de l’afer Astrid Barrio, tampoc seria tan sorprenent.