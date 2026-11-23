Una vegada, discutint en privat amb l’inefable Cristóbal Montoro, recordo que em va demanar perquè jo em feia tan pesat amb la independència de Catalunya. Jo li vaig explicar al ministre d’economia les meves raons, que es podien assemblar molt a les raons per les quals un espanyol, o un francès, o un portuguès, podien desitjar la plena sobirania del seu país. Al final de la conversa, ell em va dir, amb aquella característica veu de gralla; “Muy bien, muy bien, lo puedo entender; però ya habrá tiempo, hombre, cuando pase esta tremenda crisis.” Vaig comprendre que aquell individu, no pas del tot ignorant, assumia que la manera més efectiva de bandejar la llibertat de Catalunya era establint el marc d’una altra prioritat, a parer seu molt més important i urgent.
No puc evitar que el Defensa’t d’ERC, fil conductor de la campanya per aquestes eleccions, em generin una incomoditat remotament semblant a les típiques maniobres i dilacions espanyoles. Amb el mític No Passaran de fons, ens trobem de nou amb una bandera èpica de ressonàncies guerra-civilistes, i malgrat una venerable edat de 90 anys, tot indica que els resultats poden ser magnífics. De fet, les enquestes són prou tossudes i atorguen, des de ja fa dies, molt bones expectatives als republicans. Doncs bé, assumim que l’actual campanya antifeixista, sumada a la innegable projecció carismàtica de Gabriel Rufián, mobilitzi tants vots com multituds hem vist als mítings i com cartells electorals hem vist arrencar amb més passió que si es tractés d’autèntics pòsters de Billy el Nen. Afigurem-nos que els rius d’entusiasme i admiració que hem vist aquestes setmanes es tradueixen en un còmput desbordat de paperetes. Doncs enhorabona, oi?
Sí, sí. Però fem una paradeta al racó de pensar. El missatge que hem instal·lat és que aturar la ultradreta i fer costat a les esquerres espanyoles és més important i urgent que lluitar per la nostra emancipació. I que d’alguna manera, en contra del que ERC ha predicat durant dècades, l’agenda social i la nacional són coses divorciables, i que la primera hauria de passar per davant de la segona. A veure, no havíem quedat que es tractava d’un binomi necessari i inseparable i compacte? Caram, es veu que no. Per tal de defensar-nos del feixisme, resulta que ens hem d’abraçar al poder espanyol, sempre que sigui vermell i rosa. Hi ha un primer problema gros, i és que un partit com el PSOE, que es diu d’esquerres i nega l’autodeterminació, difícilment serà d’esquerres, o simplement democràtic. Encara menys si ha controlat el poder, el poder de debò, durant anys i panys. O si està disposat a esclafar referèndum i líders, fins i tot passant per sobre de l’esperit constitucional espanyol amb un article 155 mal usat, tot exterminant el principi d’autonomia. O si acull lladres, i mentiders, i no compleix cap dels pactes subscrits.
El No Passaran té un altre problema, també fundacional; no explica què farem l’endemà. En ser un eslògan en negatiu, fill de l’antifeixisme –que ja és una consigna a la contra-, fa molt difícil que es pugui bastir un projecte en positiu. El republicanisme, l’independentisme, l’ecologisme, el feminisme, ideals que són presents als estatuts d’ERC, són forces de construcció de futur, forces de progrés, que es poden traduir en polítiques més o menys encertades, però que aspiren a créixer i a millorar el futur del nostre poble. L’antifeixisme, que per alguna cosa no figura als estatuts d’ERC, pot tenir moltes virtuts i arrossegar molts anhels, però si alguna cosa no té, és la capacitat de construir un projecte de futur. Penso que definir-se per damunt de tot com a salvatgement antifeixista, per usar una expressió textual de Rufián, ens deixa salvatgement orfes. Per definició.
Què farem si l’endemà SÍ que passen? Això és el que indiquen gairebé totes les enquestes, tan caparrudes elles. De què servirà tenir una pila de diputats en lloc de tenir-ne un parell? Què hi haurem guanyat? Poder rondinar més alt i fort? I què haurem perdut pel camí? Al capdavall, ens trobarem davant de la incòmoda sensació d’haver ficat els ideals positius a l’arxivador, amb el propòsit d’aconseguir una pila de vots i escons –que es veuran despullats de somnis i projectes sòlids. Però imaginem un altre escenari, el qual tindria aires de veritable miracle; la derrota de les hordes faccioses, i per tant la renovació del poder vermell i rosa a les Espanyes. Quin seria l’escenari de futur? ¿Quatre anys més de perdre totes les negociacions, de no tenir alternativa tret de sostenir uns pretesos socialistes que s’han demostrat corruptes i reiteradament incompetents i que porten al damunt la responsabilitat política i de gestió –especialment en ferrocarrils, amb centenars de morts a les espatlles i una desinversió vergonyosa?
És bon negoci, en termes polítics i morals, ajornar el nostre camí a la independència per dedicar-nos a sostenir els mals menors d’Espanya? Ens toca aquest galdós paper? Fer de dic contra una extrema dreta que Espanya, sense els catalans, ja tindria ficada als ministeris des de fa molt de temps? És aquesta, la nostra missió més elevada i noble? Hem nascut per salvar la pell a Sánchez i al PSOE? A l’Espanya progre? Sense poder triar mai, condemnats eternament a apuntalar una gent que ha demostrat la seva escassa qualitat a l’hora de respectar drets socials, drets lingüístics que no siguin els seus, i drets d’autodeterminació que no siguin el seu? Si ser republicans vol dir anar a favor dels indis, i no pas del setè de cavalleria, ens hem equivocat. Quan tot el nostre relat, i la prioritat del nostre esforç, se centra a salvar el cul del xèrif bo de Fort Bravo, alertant que podria venir un xèrif molt més malvat, estem destinats a un lloc molt trist de la història. Amb sort, a la reserva.