La col·laboració de l’escolania de Montserrat amb la Rosalía a Magnolias, un dels 18 temes de Lux, el nou disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires; ha aixecat polseguera a les xarxes socials. El fet de la discòrdia és que els escolans no canten en català, com s’esperava, sinó que ho fan en castellà. “L’escolania cantant en castellà és ultratge històric”, “Qui és el responsable d’aquesta castellanització inadmissible de l’escolania de Montserrat?”, “Té moltíssim mèrit fer un disc amb 13 (tretze) llengües i, així i tot, aconseguir que la teva gent se senti humiliada” o “Dos símbols i emblemes catalans i de Catalunya, que parlen en català entre ells, col·laboren en castellà”.
Aquest són només quatre comentaris que exemplifiquen a la perfecció la reacció que ha provocat en part dels catalans la col·laboració en castellà entre la Rosalia i l’escolania. Si fa uns dies la gent aplaudia l’artista per concedir una entrevista a un pòdcast minoritari com Ràdio Noia per un vídeo on apareixia emocionada escoltant l’escolania al Monestir, ara la xarxa social els ha ‘lapidat’ als dos per no cantar en català, i fer-ho en espanyol.
Cal recordar que RosalÍa en aquella entrevista va assegurar que era “un privilegi poder fer una entrevista en català” i va afegir: “Fer una entrevista en el teu primer idioma és un gust”. Costa d’entendre que una artista, que, òbviament, és lliure d’escollir l’idioma en el qual vol expressar la seva composició, no hagi parat atenció a tenir sensibilitat vers la seva llengua materna. Sobretot, quan la col·laboració és amb un cor català “molt nostrat” que, encara que canti en altres llengües, canta en català quan fa d’ambaixador.
És una obvietat que el català sempre ha estat residual en l’obra de Rosalía, i mostra d’això és el tema Divinize, on canta tres estrofes senceres en català, tot i que la tornada és en anglès. Però la col·laboració amb l’Escolania era una oportunitat d’or per donar-li una altra dimensió. Una oportunitat perduda per donar rellevància en el que és, segons ella mateixa va dir fa poc, el seu primer idioma.