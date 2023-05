La campanya electoral no està anant malament per a l’extrema dreta. Marca els temes, es mou al carrer i els mitjans els fan propaganda gratuïta. Davant això, els estrategs dels partits “de centre” i “d’esquerres” no semblen trobar la manera de fer-hi front a la situació. L’única cosa que se’ls ha ocorregut és fer campanyes buides, amb candidats caducats i eslògans pensats per avorrir en el millor dels casos i per provocar basques de cinisme en la resta.

Però com que l’estratègia no està funcionant, el final de la campanya s’ha omplert de crides a fer “cordons sanitaris” al voltant de les forces d’ultradreta. Està bé. Cal refer un consens ampli davant els discursos i els enfocaments propis de l’extrema dreta. Perquè són injustos, perquè no aporten solucions i perquè són una de les principals eines de les clavegueres de l’Estat.

Però és impossible fer cap “consens ampli” sense preguntar-nos: de quin costat posem el PSOE? Cal que des de Catalunya siguem capaços de respondre aquesta pregunta i no comprar “cordons sanitaris” manufacturats a mida del Regne d’Espanya. De quin costat del “cordó sanitari” posem al PSOE de Marlaska i la tanca de Melilla? De quin costat del “cordó sanitari” posem al PSOE de Pegasus? I una última: ahir la revista Wired va publicar un document en el qual es pot veure com el govern espanyol és un dels que està pressionant amb més força per prohibir l’encriptació dels missatges que s’envien per WhatsApp i Telegram. Diverses organitzacions han advertit que, atenció, aquesta proposta viola drets fonamentals com el secret de les comunicacions. Us imagineu que el PSOE estigués pressionant per aprovar una llei que prohibís que enviem les nostres cartes amb els sobres tancats? Doncs això està fent el PSOE de Pedro Sánchez a Europa. De quin costat del “cordó sanitari” posem a aquest PSOE?

El PSOE és el mateix que Vox? Cal ser curosos abans de fer una afirmació així. Però no és el PSOE un perill per a la democràcia? La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea té 54 articles. L’article setè diu:

“Respecte a la vida privada i familiar. Tota persona té dret al respecte a la seva vida privada i familiar, del seu domicili i a les seves comunicacions”.

Segons ens explica el seu preàmbul, la Carta de Drets és la base de tota possibilitat de vida democràtica. Diu el preàmbul:

“La Unió està fundada sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, i es basa en els principis de la democràcia i de l’Estat de Dret”.

De debò no cal “cordó sanitari” contra qui ataca directament aquests valors com ho fa el PSOE? No cal fer “cordó sanitari” contra un PSOE que està afeblint la protecció dels nostres drets fonamentals i que està fent la feina bruta a Vox, que gràcies al PSOE tindrà encara més eines per perseguir-nos?

Cal que a Catalunya tinguem aquest debat amb una mirada clarament catalana. Al contrari. Serveixen per mantenir les estructures de poder de l’Estat espanyol que sotmet Catalunya. I el PSOE és una pota fonamental d’aquest Estat i d’aquesta opressió. Els “cordons sanitaris” dissenyats a Madrid no serveixen als catalans. I si no pregunteu al PSOE, que va pactar el decret de gestió dels fons europeus… amb Vox!