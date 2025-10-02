La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, va admetre ahir dimecres, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que no havia vist el programa Bestial, de Bibiana Ballbè, però que estava al cas de tota la polèmica que havia suscitat. Llegir que diferents crítics televisius defineixen el programa com “el regne de la vulgaritat i la buidor” o “l’al·legoria perfecta de la degeneració estrepitosa que està fent TV3” no van ser prou motius per mirar-se el programa. Jo no el vaig veure en directe, però soc una mica masoquista i, després de tot el que s’ha dit, me l’he posat de fons per escriure aquestes línies. És una oda bestial al mal gust, fins al punt que una de les convidades explica que té un tatuatge al cul d’un dels convidats i que després se’l va tapar. Ni entreté ni fa funció de servei públic. Avorreix, i hauria de posar vermells els responsables que el van escollir en un concurs pensat per promoure la cultura i el català. “A vegades l’encertem i a vegades no”, va al·legar Romà.
Més enllà de la poca qualitat del programa, molt impropi de TV3, i que sembla pensat per gent que mira Telecinco, el que no és admissible és la presència sobredimensionada del castellà. Rosa Romà deia a Catalunya Ràdio que “tenim una funció molt important: continuar impulsant la llengua, que està en una situació de retrocés”, però, per exemple, al programa nefast del diumenge passat hi havia l’humorista i presentador valencià Arturo Valls. Amb una simple cerca a la xarxa pots trobar diverses intervencions del presentador a À Punt parlant més en valencià, que no pas en castellà.
Sembla que el leitmotiv del programa és el que diu la presentadora de Silenci o Bestiari Il·lustrat: “No hi ha res a fer. Tard o d’hora tot s’acabarà. Així que mentrestant celebrem-ho tot”. El problema no és que s’acabi tard o d’hora, espero que sigui més d’hora que tard. El problema és, per una banda, com ja he assenyalat, la presència del castellà, i, per l’altra, el contingut infumable d’un programa que, en principi, està pensat per entretenir les nits dels diumenges dels catalans. La reacció dels teleespectadors, però, mostra tot el contrari. Els catalans que venien animats del Piromusical de la Mercè, on la música en català també va tenir una representació pobríssima, van anar abandonant TV3. Una caiguda lliure sense precedents durant l’hora i vint minuts que va durar l’espai. Del 26,7% d’audiència a un pobríssim 4,4. Una patacada de 21 punts. Si més no, per reflexionar.
A banda de tot això, hi ha un altre element, que és el que costa aquesta festa a La Paloma als catalans. Planyo als 250 assistents que van haver d’aguantar el tipus a la mítica sala de festes i presenciar tal disbarat. Un servidor ha anat al cercador de contractes de la CCMA, però no hi ha hagut manera de trobar el contracte. Ni pel nom del programa, ni pel nom de la productora, que és The Creative, ni, ja a la desesperada, pel nom de la presentadora. Espero que tinguin pendent compartir-lo amb tots els contribuents i que no sigui una excepció de les que contempla la Corpo per a casos que, “d’una banda, poden comprometre la competitivitat de la mateixa CCMA i els seus mitjans, o que, de l’altra, representen un perjudici per als interessos econòmics i comercials, el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial”. Segons va revelar ahir en seu parlamentària el diputat de Junts per Catalunya, Agustí Colomines, “costa 700.000 euros deu capítols”.
Romà no va parlar del cost concret del programa durant l’entrevista, però va confirmar que Bestial va ser seleccionat a través d’una convocatòria que es va obrir després d’una aportació de quatre milions d’euros que va fer el Departament de Cultura del Govern a la CCMA per produir continguts audiovisuals “amb l’objectiu de promoure la cultura i la llengua”. Es veu que Bestial compleix aquests dos requisits… És descoratjador tot plegat.