Els reptes del món municipal

En la darrera etapa del mandat municipal a Catalunya i Espanya és moment de començar a fer balanç, però sobretot mirar el futur que encararem aquest gener i que marcarà les eleccions municipals del darrer diumenge de maig del 2023.

D’entrada el balanç té un protagonista clar que és la COVID-19. La pandèmia ha estat tràgica i dura per a tothom. Pel camí hem deixat a moltes persones i hem patit molt amb efectes que en alguns casos no sabem com es resoldran, com poden ser els efectes secundaris o els problemes de les malalties mentals derivats pel canvi brusc de la manera de viure.

La COVID ens ha deixat també una nova manera d’entendre la salut, la cultura, la logística, l’educació, el teletreball… En definitiva ens ha permès mirar l’administració local des d’una altra perspectiva.

Però també ens obre un ventall de reptes nous que haurem de començar a afrontar des d’ara i en els pròxims anys. L’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba han realitzat una nova edició de la Setmana Municipal, després de 4 anys, reprenent una contribució a la millora de la formació tècnica del personal al servei de les administracions locals, amb més de 200 inscripcions.

S’han elaborat tres grans blocs de treball que corresponen als tres grans reptes municipals. En primer lloc s’ha analitzat com cercar des del món local la neutralitat climàtica i l’autosuficiència energètica, i poder estructurar un país més respectuós amb el medi i el clima, i més sobirà energèticament. Un segon aspecte és la revisió de preus i el reequilibri de contractes. L’increment de preus que patim tots en el dia a dia també afecta les administracions i està suposant un greu maldecap per a quadrar pressupostos o complir els compromisos municipals.

Finalment, un altre aspecte de futur és, des de l’aplicació de la intel·ligència artificial, la gestió de dades i la digitalització dels serveis públics cada vegada més important a les activitats locals.

Cal dir que, des de l’ACM i la Càtedra, la visió d’aquestes temàtiques és dur a terme d’una forma que podem anomenar, marca de la casa, en el sentit que sempre incloem la visió jurídica, com a forma de pensar pràcticament i de forma aplicada la implementació de canvis i transformacions en les administracions.

Des de l’ACM, com a principal entitat municipalista de Catalunya, estem convençuts de la necessitat de formar i fomentar la millora contínua dels nostres electes i tècnics/ques locals. Perquè la millora de les administracions públiques només s’explica a partir de la millora del capital humà, és a dir, les persones.

Joana Ortega és secretària general de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)