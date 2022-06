Villarejo no és cap desviació

Un dia més, l’exhaustiu arxiu d’àudios i anotacions d’un excomissari de la claveguera espanyola, ara descatalogat i repudiat pels seus, treu a la llum detalls i proves de les fosques maniobres d’una part de l’Estat. La part que fa la feina bruta perquè la resta pugui continuar existint. El cas que expliquem avui és especialment greu, perquè mostra de manera descarnada com Espanya és capaç de potinejar un petit país veí amb tècniques d’imperialisme de tercera per un objectiu tan mesquí com intentar esclafar tota una classe política: la del sobiranisme català. Perquè la trama andorrana de l’operació Catalunya els va funcionar amb els Pujol, però tenien altres objectius.

Escoltar els àudios de Villarejo i llegir les seves anotacions permet comprovar sense cap espai per al dubte que els episodis que havien anat transcendint s’havien orquestrat com semblava. De fet, el relat més estrident que hi havia fins ara queda curt amb tot el color que hi està posant aquesta utilíssima fonoteca. I, al marge de l’acumulació infinita de delictes d’estat que reflecteixen totes aquestes converses, queda molt clar el que és Villarejo com a símptoma.

Els que intenten sobreviure com a part de l’Estat han mantingut el relat que pretén presentar el comissari jubilat com un boig venjatiu i mentider compulsiu a qui no s’ha de fer cas, digui el que digui. El to fatxenda i frívol de l’individu convida a donar credibilitat a aquesta versió. Fins que sents les converses amb tota mena d’integrants de l’aparell de l’Estat, des de jutges fins a exministres de Defensa. Tots són iguals de tavernaris, aquest no pot ser el paràmetre. I això no s’ho inventa Villarejo, està gravat.

Jo no compraria un cotxe de segona mà a Villarejo, però precisament perquè està ensinistrat per l’Estat. No és cap desviació, no és cap error, no és un cas aïllat, és l’Estat real. I ell el coneix tan bé que també en desconfia i per això ho té tot gravat. El més greu és que tots els implicats en aquestes trames tan ben documentades només els jutjarà la història, perquè els tribunals espanyols no ho faran.