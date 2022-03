El Suprem britànic desestima el recurs d’Assange i podria ser extradit

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha desestimat el recurs que va presentar Julian Assange contra l’ordre d’extradició als Estats Units, on hauria de complir condemna per revelació de secrets d’Estat el que equival a uns 170 anys de presó. Segons el tribunal, la sol·licitud d’Assange no plantejava “un punt de dret discutible”. Davant d’aquesta decisió serà el mateix govern britànic, dirigit per Boris Johnson, l’encarregat de decidir si Assange torna als EUA per ser condemnat o pot seguir al Regne Unit.

Assange s’enfronta a una acusació de 18 càrrecs del govern dels Estats Units, que l’acusa de conspirar per piratejar bases de dades militars nord-americanes per adquirir informació secreta sensible relacionada amb les guerres de l’Afganistan i l’Iraq. Els documents de Wikileaks van revelar com l’exèrcit nord-americà havia mort centenars de civils en incidents no denunciats durant la guerra de l’Afganistan, mentre que els fitxers filtrats de la guerra de l’Iraq van mostrar que 66.000 civils havien estat assassinats, i presoners torturats per les forces iraquianes.

Aquest revés per a Assange arriba a penes uns dies després que la seva promesa, Stella Moris, anunciés que se li permetria casar-se amb Assange. La cerimònia està prevista per al 23 de març, unes setmanes abans del tercer aniversari de la detenció de l’activista després de la seva sortida de l’Ambaixada equatoriana. Des de llavors està en una cel·la d’alta seguretat a la presó de Belmarsh. El fundador estava refugiat en l’Ambaixada equatoriana des de 2012 per a evitar ser extradit inicialment a Suècia, on tenia pendent una recerca per presumptes delictes sexuals, finalment desestimats. Ara, podria tornar als Estats Units per passar-se la seva vida a la presó, una situació que Assange ha intentat evitar, però que, de moment, està en mans del govern britànic.