Sarkozy s’enfronta a dos anys més de presó per l’escàndol dels fons de Gadafi

Nicolas Sarkozy podria acabar tornant a entrar a presó per l’escàndol dels fons de Muamar al Gadafi. La fiscalia francesa demana per al que va ser president del país gal entre 2007 i 2012 una pena de fins a set anys i la inhabilitació per exercir càrrecs públics durant cinc anys pel suposat finançament irregular de la seva campanya presidencial a través de diners provinents del règim de Líbia. Cal recordar que l’exmandatari ja va ser condemnat ara fa uns dos anys a cinc anys de presó pels presumptes delictes de conspiració, corrupció i finançament il·legal de campanya electoral mentre era líder de la Unió per a un Moviment Popular (UMP). Després de passar tres setmanes reclòs, Sarkozy va sortir en llibertat vigilada sota control judicial a l’espera de la resolució del seu recurs d’apel·lació, el judici del quan se celebra aquesta setmana i la decisió final del qual es coneixerà el pròxim 30 de novembre.
En la sessió inicial d’aquesta audiència que ha tingut lloc aquest dimecres, el ministeri públic ha decidit ampliar dos anys més la condemna demanada contra l’expresident gal, a més de sol·licitar el pagament d’una multa de 300.000 euros. Tal com s’assenyala en l’escrit d’acusació, Sarkozy hauria arribat a un “acord” amb Gadafi per a rebre finançament encobert a canvi d’examinar la situació judicial de la mà dreta i cunyat del líder libi, Abdalá Senussi, que havia estat condemnat a cadena perpètua per haver ordenat l’atemptat contra un avió de l’aerolínia francesa UTA que va causar la mort de 170 persones el 1989. Gràcies a aquestes maniobres, per les quals el règim libi hauria tranferit sis milions d’euros als comptes d’un intermediari, el finançament de les eleccions presidencials s’hauria vist “contaminat”.
“Nicolas Sarkoy és innocent, la seva elecció no va ser fraudulenta. Demostrarem la seva completa innocència en 15 dies, durant els nostres al·legats finals. No va haver-hi diners involucrats en la seva campanya. No hi havia diners libis en el seu patrimoni i amb raó: Líbia no va finançar la campanya electoral de Nicolas Sarkozy. No va haver-hi enriquiment il·lícit”, ha assenyalat aquest dimecres l’advocat Christophe Ingrain, que porta la defensa de l’exmandatari.
Víctima d’un “escàndol judicial”
Sarkozy va acabar entrant a presó el 21 d’octubre del 2025, tot denunciant que estava sent víctima d’un “escàndol judicial” que ha “humiliat” a França. L’antic dirigent conservador sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals. L’expresident es va convertir en el primer antic cap d’Estat que s’asseia físicament en el banc dels acusats, ja que encara que en 2011 el seu antecessor a l’Elisi, Jacques Chirac, va ser condemnat a dos anys per delictes comesos durant la seva etapa com a alcalde de París, mai va arribar a trepitjar els tribunals per motius de salut.