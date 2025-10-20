El president espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que aquest dilluns proposarà al Consell Europeu posar fi al canvi d’hora estacional a partir de l’any vinent. Sánchez justificat la proposta perquè “ja no té sentit” canviar l’hora quan l’estalvi energètic és mínim i a més té un “impacte negatiu” en la salut de la ciutadania. L’anunci arriba just la setmana que tocarà fer el tradicional canvi d’horari d’estiu a hivern. Durant la nit del dissabte 25 al diumenge 26 els rellotges s’endarreriran una hora i a les 3.00 seran les 2.00, amb la qual cosa tècnicament el diumenge tindrà 25 hores i serà el dia més llarg de l’any.
“A totes les enquestes en les quals es pregunta [pel canvi d’hora], tant als espanyols com als europeus, de manera majoritària estan amb el canvi d’hora”, explica Sánchez en un vídeo publicat a les xarxes socials. “La ciència diu que no suposa cap estalvi energètic i que es trastoquen els ritmes biològics dos cops l’any”. La idea del govern espanyol és que el Consell Europeu faci valdre una votació del Parlament Europeu de fa sis anys en la qual es va decidir acabar amb el canvi d’hora a partir del 2026. Per tal de fer-ho efectiu, el Consell Europeu ha de posar en marxa el mecanisme de revisió al Consell d’Energia, que és l’òrgan competent.
Fonts de la Moncloa ha explicat que enguany hi ha una “oportunitat” per certificar la fi dels canvis d’hora i que Espanya col “liderar” el debat per “adaptar Europa als temps actuals”. Consideren que és una qüestió de “sentit comú”. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la proposta de Sánchez. “Des de Catalunya ens sumem a la proposta del govern d’Espanya”, ha dit Illa.