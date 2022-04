Putin prova un nou míssil que podria amenaçar Europa

El govern rus ha provat un nou míssil intercontinental que “farà pensar-s’ho dos cops als enemics”. Així ha descrit el nou artefacte el mateix president de Rússia Vladímir Putin. De fet, ell mateix ha afirmat que l’exèrcit rus ha constatat “l’èxit” del llançament de prova del projectil Sarmat. Aquests nou míssil “no tindrà rival al món durant molt de temps”, ha explicat el líder rus en un comunicat a la televisió. A més, ha afegit que “té les més altes característiques tàctiques i tècniques” i és “capaç de superar tots els sistemes moderns de defensa antimíssils”.

Putin pretén atemorir el planeta amb la seva nova arma de destrucció. Aquest dimecres, el ministeri de defensa rus ha anunciat que les proves del Sarmat, el nou míssil rus, s’havien completat amb èxit. El míssil s’ha llançat des del cosmòdrom estatal de proves de Plesetsk, a la regió d’Arkhànguelsk, a l’est del país, i ha travessat tota l’extensió russa fins al camp d’entrenament de Kura, a la península de Kamtxatka, a l’oest.

Llançadora del míssil balístic intercontinetal Yars RS-24 a Moscou / Kremlin/DPA

Segons el mateix ministeri, els nous míssils intercontinentals substituiran els actuals Voevoda. Una vegada completada la fase d’assajos, el Sarmat passarà a formar part de les Forces de Míssils Estratègics i, de fet, ja s’estaria entrenant en Krasnoyarsk al primer regiment responsable del seu potencial ús. El seu radi d’abast s’estima entre 17.000 i 18.000 quilòmetres.

Rússia es “protegeix” dels enemics

Segons ha explicat Vladímir Putin, les noves armes que està provant l’exèrcit rus són per la protecció del seu territori i per “fer reflexionar als enemics”. En aquest sentit, tot i ser el país atacant en la guerra d’Ucraïna, el govern rus ha assegurat que és un míssil que farà pensar als qui estan intentant “amenaçar” a Rússia. D’altra banda, Putin ha advertit que el Sarmat pot eludir tots els sistemes de defensa actuals. En aquest sentit, ha assegurat que no hi haurà una tecnologia similar en molt de temps.