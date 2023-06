El papa Francesc serà operat d’urgència per risc d’obstrucció intestinal

El papa Francesc ha estat ingressat aquest dimecres en un hospital de Roma on serà operat perquè té risc de patir una obstrucció intestinal. Segons ha informat el Vaticà, el pontífex serà intervingut a primera hora de la tarda per tractar-se una hèrnia incisional a través d’una laparotomia i una cirurgia plàstica de la paret abdominal amb pròtesis sota anestèsia general. “L’estada al centre sanitari durarà diversos dies per permetre tenir un curs postoperatori normal i una recuperació funcional completa”, ha explicat l’Oficina de Premsa de la Santa Seu a través d’un comunicat.

El pontífex va anar dimarts a l’Hospital Universitari Agostino Gemelli, el mateix on es va operar el 2021, per fer-se uns controls mèdics previs a la intervenció i està previst que s’hi quedi ingressat uns dies per recuperar-se de la intervenció. “L’operació, concertada en els últims dies per l’equip mèdic que assisteix al Sant Pare, es va fer necessària a causa d’una laparocele encapsulada que li està provocant síndromes suboclusius recurrents, dolorosos i que empitjoren”.

El Papa Francesc saluda els fidels / Europa Press

El papa Francesc va ser ingressat durant uns dies a l’abril

No fa ni dos mesos que el papa Francesc va estar ingressat durant uns dies a l’hospital per una bronquitis infecciosa. El pontífex, que també patia problemes cardíacs, va ser traslladat en ambulància al centre mèdic. Després d’una audiència general que es va celebrar a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i quan ja es trobava a la residència de la Casa Santa Marta, el papa Francesc va començar a sentir dolor al pit. Els metges van considerar que el seu està de salut no era “preocupant”, però van decidir cancel·lar diverses audiències públiques per precaució.

Quatre dies després va rebre l’alt. Una multitud de persones el va anar a rebre i, davant seu, va exclamar: “Segueixo viu!” Durant la seva estada a l’hospital, el pontífex es va dedicar a visitar infants ingressats, als quals va portar regals, i fins i tot va batejar un nadó acabat de néixer.