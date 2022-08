Mor Mikhaïl Gorbatxov als 91 anys a causa d’una llarga malaltia

L’ex dirigent de la Unió Soviètica Mikhaïl Gorbatxov, qui va posar els ciments de la Rússia actual, ha mort aquest dimarts en un hospital de Moscou als 91 anys d’edat. La causa de la mort ha estat una llarga malaltia, segons ha informat l’Hospital Clínic Central com recull Interfax. Gorbatxov va ser el dirigent de la Unió Soviètica en l’últim període, des del 1985 a 1991. Primer ho va fer com a líder del Partit Comunista i del Soviet Suprem i després com a president de Rússia. La seva carrera va acabar el 1991 quan va dimitir després de l’acord de dissolució que va subscriure amb Bielorússia i Ucraïna. Havia col·laborat per fer que el Teló d’Acer es retirés.

Gorbatxov va ser Premi Nobel de la Pau l’any 1990, un any abans de retirar-se. La seva figura simbolitza el final d’una era en la que la Unió Soviètica va ser molt poderosa i va molestar a molts sectors, sobretot als Estats Units. La seva imatge no és tan venerada pels russos com altres figures associades a èpoques de grandesa de l’imperi, com Lenin o Stalin.

Vladimir Putin l’ha reconegut com un gran estadista

Tot i així, el president rus Vladimir Putin l’ha reconegut com un dels estadistes més importants de la història de Rússia i fins i tot a nivell mundial. No obstant, en els seus últims anys ha estat en un discret segon pla polític i no consta cap pronunciament d’ell sobre l’actual conflicte bèl·lic a Ucraïna. Gorbatxov va insistir al març del 2021, quan va complir 90 anys, que calia continuar defensant la Perestroika, la política reformista que va dur a terme i que va iniciar el que és actualment Rússia. La Perestroika és el seu principal llegat polític i el seu major assoliment com a president.

“Estic completament convençut que era necessària i que ens vam moure en la direcció correcta”, va dir llavors en una entrevista a l’agència TASS, quan recordava una etapa en la qual “el poble va guanyar llibertat” i es va posar fi a “un sistema totalitari”.