Europa expulsa diplomàtics russos per un escàndol d’espionatge

El govern de Bulgària ha comunicat l’expulsió de deu diplomàtics russos acusats d’espionatge només tres setmanes després que dos encarregats de la missió russa al país fossin expulsats pels seus vincles amb el Kremlin. “En coordinació amb el primer ministre del país, Kiril Petkov, Bulgària ha declarat persona non grata deu diplomàtics per dur a terme activitats incompatibles amb la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques i els dona 72 hores per abandonar el país“, ha revelat el ministeri d’Exterior búlgar.

L’anunci del viceprimer ministre d’Exteriors de Bulgària, Vasil Georgiev, s’ha fet davant de l’ambaixadora russa al país, Eleonora Mitrofanova. El passat 2 de març, les autoritats búlgares van ordenar l’expulsió de dos diplomàtics perquè havien “dut a terme activitats d’intel·ligència no regulades i incompatibles amb el seu estatus diplomàtic” després que la fiscalia revelés que estava investigant un presumpte cas d’espionatge que implicava un ciutadà rus amb “immunitat diplomàtica”. És un nou episodi de les tenses relacions diplomàtiques entre els dos països, que l’any passat ja van retirar les credencials a diversos diplomàtics.

Més expulsions al Bàltic

En paral·lel, Estònia, Letònia i Lituània han fet pública l’expulsió de deu diplomàtics russos més per “activitats incompatibles amb el seu estatus” com fer propaganda de les operacions russes. En un missatge similar al de les autoritats letones, el ministeri d’Exteriors estonià ha declarat persona non grata tres membres del personal diplomàtic rus de l’ambaixada a Tallinn. Els acusa de “soscavar directa i activament la seguretat d’Estònia” i de difondre “propaganda que justifica l’acció militar de Rússia”.

Per la seva banda, el primer ministre de Letònia, Edgars Rinkevics, ha fet fora del país tres diplomàtics més en “solidaritat” amb la invasió d’Ucraïna i els acusa d’haver jugat un “paper important en la planificació i execució d’aquesta agressió”. Lituània ha concretat que quatre diplomàtics han estat expulsats perquè els “serveis especials russos participen activament en l’organització d’aquests crims” contra els ucraïnesos.