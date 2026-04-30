França investiga la reaparició del web que va propiciar el cas Pelicot

El cas Pelicot, el procés judicial francès on Dominique Pelicot va ser condemnat a vint anys de presó per sedar amb Lorazepam la seva dona, Gisèle Pelicot, i reclutar una cinquantena d’homes perquè abusessin d’ella durant una dècada, encara porta cua, malgrat la sentència del 2024. Aquesta setmana, la fiscalia de París ha iniciat una investigació contra el web, anomenat Coco, i que va facilitar els contactes del marit de Pelicot amb els desconeguts, per haver reaparegut a Internet. La unitat nacional de cibercriminalitat del cos policial francès, la Gendarmeria Nacional, s’encarregarà d’efectuar les corresponents indagacions d’informació.
La justícia va tancar el portal digital, rebatejada com a Cocoland, per haver facilitat casos de pedofília, violacions i tràfic de drogues. L’alta comissària de la Infància, Sarah el Haïry, ja va alertar de la reobertura de la plataforma a la ràdio RMC, la qual cosa va afirmar que suposava “un greuge col·lectiu davant d’una de les violències més greus: la pedofília”. El funcionament del web ja va ser clau a l’hora d’investigar el que s’amagava darrere i, ara, es presenta d’una forma similar, ja que no cal registrar-se, i les úniques dades que demana són el nom, el sexe i la regió, a mes de l’edat, per la qual no hi ha cap mena d’instrument de verificació.
Un llarg historial amb la justícia
La plataforma, que es va començar a investigar el desembre de 2023, es venia “com una web llibertina i atreia tota mena de perfils delictius perquè no tenia filtre”, eliminant el registre dels usuaris en tancar la sessió, apunta El País. Segons els investigadors, el 70% de les converses dels usuaris tenien relació amb el sexe o el tràfic de drogues. Entre el gener del 2021 i el maig del 2024, va haver-hi 480 víctimes implicades.
El fundador de la pàgina, Isaac Steidl, va ser acusat de vuit delictes, entre ells el tràfic d’estupefaents, corrupció de menors i associació il·lícita. Tant ell com la seva defensa, Julien Zanatta, han negat les acusacions.
Paral·lelament, aquest dimecres el Haïry ha denunciat l’activitat d’altres plataformes: “S’ha de perseguir els homes que envien aquestes imatges, als proveïdors dels webs i els editors”. En aquest sentit, la portaveu de l’ONG Fundació de les dones, Laura Slimani, i l’associació N’endors pas (No t’ adormis), fundada per la filla de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, han manifestat que és probable que hi hagi més víctimes. “No són d’episodis aïllats, sinó crims organitzats per comunitats consolidades que fomenten i estructuren aquest tipus de violència”, han conclòs en un comunicat conjunt.