Els fantasmes de la guerra civil tornen al Sudan

Els fantasmes de la guerra civil han tornat al Sudan després que els enfrontaments entre l’exèrcit regular i els paramilitars de la Força de Suport Ràpid (RSF, en anglès) hagin deixat un centenar de morts i un miler de ferits al país en l’última setmana. El Sudan està governat per una junta militar des que un cop d’estat el 2021 va acabar amb la transició democràtica iniciada dos anys abans, quan protestes massives van aconseguir deposar Omar Al Bashir, que va governar el país durant gairebé 30 anys.

Les discrepàncies entre el general Abdelfatá al Burhan, president del país, i el seu número dos i líder de les RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, arran de la integració de les paramilitars en l’exèrcit regular ha provocat enfrontaments arreu del país. Caces sobrevolant Khartum, bombardejos a l’aeroport o foc d’artilleria sobre instal·lacions militars són imatges que transporten els sudanesos als anys més foscos de la seva història recent.

Manifestants sudanesos contra el cop d’estat dels militars / Europa Press/Contacto/Neveen Jalal (Foto de ARCHIVO) 24/3/2022

La Unió Africana s’implica en les converses de pau abans que escali el conflicte

El president de la Comissió de la Unió Africana, Musa Faki, ha anunciat que viatjarà “immediatament” al Sudan per obrir una ronda de “contactes” entre les dues faccions per buscar una “alto el foc”. La Unió Africana treballa a contrarellotge per organitzar una missió sobre el terreny i exigeix que mentre durin les negociacions s’aturin els combats. Les potències regionals veuen amb preocupació l’escalada de violència, que podria convertir-se en un “conflicte en tota regla”.

El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha condemnat la mort de civils durant la insurrecció i ha exigit als militars que aturin les hostilitats. Guterres s’ha mostrat “profundament preocupat” per la deriva dels combats, que també han afectat instal·lacions del Programa Mundial d’Aliments (PMA) i altres organitzacions humanitàries que treballen al país. L’ONU s’ha ofert com a mediadora per buscar una sortida pactada al conflicte, que amenaça de sumir en una nova guerra civil.

Una lluita pel poder i el lideratge de l’exèrcit

L’exèrcit regular, lleial a Al Burhan, i les milícies de les RSF, comandades per Dagalo, lluiten arreu del país per fer-se amb el control de bases militars i aeròdroms. Una de les faccions dels paramilitars fins i tot va capturar soldats egipcis, així com set avions del país nord-africà, i a punt van estar de convertir el conflicte en una guerra regional. Els combats també han arribat a Darfur, que en les últimes dues dècades ha viscut el seu propi conflicte i que, de fet, és un dels grans bastions de les RSF, sorgides a partir de les milícies Janjaweed, que en el passat van massacrar pobles i ciutats de la regió en nom del govern de Khartum.

Uns 2,5 milions de persones va fugir de Darfur i més de 300.000 van ser assassinades durant la guerra a la regió entre el 2003 i el 2007. En els últims anys les RSF s’han convertit en un exèrcit paramilitar amb estatus propi i ha guanyat pes a dins de les forces armades del Sudan. Les RSF, juntament amb l’exèrcit i prominents organitzacions de la societat civil, va signar un acord el 2019 per establir un govern de transició durant tres anys que havia de preparar unes eleccions democràtiques. Els paramilitars havien de dissoldre’s i integrar-se a les forces regulars, però les negociacions no han fructificat i han acabat en enfrontaments armats que ara amenacen d’incendiar el país.