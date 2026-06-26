La Casa Blanca ha reaccionat amb contundència davant la catàstrofe humanitària que assola Veneçuela després del doble terratrèmol de magnitud 7,5 i 7,2 a l’escala Richter registrat la nit del passat dimecres 24 de juny. En una decisió d’impacte geopolític, el Departament del Tresor nord-americà ha anunciat l’autorització de “totes les transaccions” amb el país llatinoamericà que estiguin directament relacionades amb les tasques de socors i auxili, quedant exemptes de les severes sancions econòmiques vigents fins ara.
L’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) ha especificat a través d’un comunicat oficial que aquestes operacions financeres — les quals, en condicions normals, estarien totalment prohibides pel Reglament de Sancions contra Veneçuela (VSR) — es podran dur a terme de manera legal al pròxim 23 d’octubre d’aquest any. L’excepció inclou explícitament el processament i la transferència de fons en nom de tercers països cap a o des de Veneçuela, amb l’objectiu exclusiu de donar suport logístic i humanitari. Tot i això, Washington ha matisat que aquesta llicència general no implica el desbloqueig d’actius retinguts prèviament ni empara cap altra activitat prohibida per decrets executius aliens a l’ajuda pel sisme.
Desplegament militar i humanitari d’urgència
Més enllà de les mesures financeres, l’executiu nord-americà ha posat un marxa un gran dispositiu d’emergència. Washington ha aprovat una partida pressupostària directa de 150 milions de dòlars (més de 130 milions d’euros) per pal·liar els efectes de la catàstrofe, que ja deixa una xifra provisional de 235 morts i més de 4.300 ferits, segons l’últim balanç oficial ofert per les autoritats veneçolanes.
Paral·lelament, el Comandament Sud dels Estats Units (SOUTHCOM) ha iniciat el desplegament de tropes i equips especialitzats a la zona per coordinar les tasques de rescat. L’ambaixada nord-americana a Caracas ha confirmat l’arribada a la capital del tinent general Joseph Jarrard, qui assumirà la supervisió directa dels esforços de salvament sobre el terreny. “Amb velocitat, precisió i una capacitat logística incomparable, els equips dels EUA es despleguen per fer costat a les operacions de resposta”, ha piulat l’ambaixada del país a Caracas a les seves xarxes socials.
Cooperació internacional en un moment crític
El mateix SOUTHCOM ha difós imatges de militars carregant subministrament i equipament d’alta tecnologia en helicòpters des d’una base aèria a Hondures per al seu enviament immediat. L’exèrcit nord-americà utilitzarà avions i aeronaus especialitzades per garantir la mobilitat dels equips de cerca i rescat, avaluar els danys estructurals i distribuir l’ajuda vital a les regions més afectades. Segons han informat fonts militars, aquesta intervenció respon a una petició formal de suport humanitari gestionada pel govern interí de Veneçuela davant la gravetat extrema de la situació.