El ple del Congrés dels Diputats ha convalidat finalment aquest dimecres el decret del govern espanyol per l’embargament d’armes a Israel. El decret s’ha aprovat per 178 vots a favor -de part del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podem, BNG i CC-, els 169 en contra de PP i VOX, i l’abstenció d’UPN. El text ha quedat convalidat gràcies a un canvi de posició dels quatre diputats de Podem, que amenaçaven de votar en contra -i bloquejar- el que consideren un embargament “fake”, però que han acabat votant-hi a favor per no “donar excuses” al PSOE per “no fer res”.
Malgrat que havia criticat durament el text, a última hora Podem ha anunciat finalment un ‘sí’ que garantia els suports necessaris. Un canvi de posició que s’ha materialitzat després de rebre crítiques dels socis i pressions de col·lectius pro-palestins com la d’aquest dimarts a les portes del Congrés. “Podem no serà l’excusa del PSOE per no fer res i per continuar mantenint les relacions militars amb Israel. Tal com fem des del novembre del 2023, ens deixarem la pell als carrers i a les institucions perquè Espanya trenqui totes les seves relacions militars, econòmiques, tecnològiques, culturals o esportives amb els genocides”, ha afirmat la formació que lidera Ione Belarra.
Tot i això, Podem insisteix que és una proposta incompleta que no acaba amb la compra i venda d’armes ni amb el trànsit de material militar.
L’embargament serà “amb tot el rigor”
Durant el debat d’aquest dimarts, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va prometre que el decret que l’executiu ha portat al Congrés suposa un “embargament total” d’armes a Israel i s’aplicarà amb “tot el rigor”. “Cap material controlat fabricat a Espanya es vendrà a Israel, i cap material controlat fabricat a Israel es podrà vendre a Espanya, ni tan sols passant per altres estats membres”, va dir.
Junts també ha votat a favor del text, tot i que la diputada Marta Madrenas va lamentar la “mirada selectiva” del món en qüestió de conflictes. “Totes les víctimes ens han d’interpel·lar, les israelianes, perquè cap causa justifica el terrorisme, i les palestines, òbviament, perquè res pot justificar un càstig col·lectiu tan extrem”, ha asseverat tot dient que això no suposa “relativitzar” responsabilitats.
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també va afirmar que aquest decret llei és “insuficient i covard”, però “si això serveix perquè no arribi una sola arma a Israel i se salvi la vida d’un sol nen, ens val”.