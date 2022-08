L’adéu a la filla de l’ideòleg del Kremlin incrementa la tensió amb Ucraïna

La filla d’Alexander Dugin, l’ideòleg de Vladímir Putin, ha estat acomiadada a Moscú aquest dimarts després que aquest cap de setmana patís un atemptat amb cotxe bomba. En l’enterrament celebrat avui els familiars, amics i coneguts de Daria Dugina l’han acomiadat després del “cruel” atemptat que va patir aquest cap de setmana a mans d’una dona que suposadament va fugir a Estònia. La vetlla s’ha celebrat a una de les sales del centre Ostankino de Moscou i s’hi han aplegat fins a 200 persones.

Entre aquestes persones hi havia diversos polítics russos de primera línia, com Leonid Slutski, el vicepresident de la Duma, Serguei Neverov, i el fundador i propietari del canal de televisió Tsargrad, Konstantin Malofiv, on treballava Dugina. Segons el mitjà local Kommersant, durant la vetlla hi ha hagut discursos polítics que demostren una escalada de tensió en la guerra a Ucraïna, que es desenvolupa ininterrompudament des del passat 24 de febrer.

“Ella no tenia por, la veritat, i l’última vegada que vaig parlar amb ella al festival de la tradició em va dir: papa, em sento una guerrera, em sento una heroïna”, ha explicat el seu pare, Alexander Dugin, durant la cerimònia, que ha durat més de dues hores. Alexander Dugin és la mà dreta del president rus, el que va posar la seva filla al focus d’un atac com aquest, que els russos atribueixen a Ucraïna.

Putin envia les condolences pel “cruel assassinat” de Dugina

El president rus, Vladimir Putin, va enviar dilluns les seves condolences al seu home de confiança i ideòleg del Kremlin, Alexander Dugin, per la mort de la filla. Segons el president rus aquest atemptat va ser un “cruel assassinat” a una dona “brillant” i “amb un veritable cor rus”.

L’atemptat on Daria Dugina va perdre la vida va ser al seu cotxe. Un artefacte explosiu instal·lat sota el seu vehicle va esclatar quan va pujar al cotxe i va morir immediatament. De seguida, el Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia va culpar-ne els serveis secrets d’Ucraïna i van assenyalar com a autora material a una dona suposadament fugida cap a Estònia. El país nòrdic ja ha dit que no facilitarà informació a Rússia. De fet, el ministre d’Exteriors d’Estònia, Urmas Reinsalu, va titllar diumenge de “provocació” aquesta investigació per part de la intel·ligència russa. Segons Reinsaluy, Moscou intenta pressionar a Tallín perquè modifiqui la seva actual política contra Rússia per la guerra d’Ucraïna.