Protecció Civil ha actualitzat aquest dijous l’alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya per la previsió de fortes ventades que s’esperen aquest dijous 23 d’octubre a la major part del país i demana precaució en els desplaçaments, així com evitar certes activitats a l’exterior.
Des del Servei Meteorològic de Catalunya, l’SMC, s’informa que a partir d’aquest dijous al matí i fins al vespre s’espera que es produeixin unes fortes ratxes de vent a pràcticament tot el territori català. Aquestes ratxes podrien arribar fins als 72 km/h.
Més concretament, les fortes ratxes de vent afectaran a les comarques de la Catalunya Central, litoral i prelitoral de Barcelona amb un episodi de vent que s’espera que serà de component oest.
En les cotes elevades del Pirineu i del Prepirineu se superarà el llindar d’avís, sobretot durant el migdia. Una situació que també es donarà al Cap de Creus, a l’Alt Empordà. Només les Terres de l’Ebre són l’únic territori que no està inclòs en aquesta previsió de forts vents de dijous.
Recomanacions de Protecció Civil
Des de Protecció Civil es demana prudència davant el primer episodi de fort vent que s’espera aquesta tardor. En aquest sentit, s’apunta que molts arbres poden estar mal falcats i corren el risc de caure, a més de generar-se despreniments de terreny en les zones més afectades pel vent.
Des de Protecció Civil recomana no desplaçar-se per carretera si no és necessari i incrementar la precaució pels obstacles que poden trobar-se a la via. A més aconsellen evitar les activitats a l’exterior, sobretot en zones boscoses o a la costa. També recorden la importància de recollir els elements de les façanes o balcons de les cases que puguin tenir risc de caure.