Protección Civil ha actualizado este jueves la alerta del Plan Especial de Emergencias por riesgo de viento en Cataluña por la previsión de fuertes vientos que se esperan este jueves 23 de octubre en la mayor parte del país y pide precaución en los desplazamientos, así como evitar ciertas actividades en el exterior.

Desde el Servicio Meteorológico de Cataluña, el SMC, se informa que a partir de este jueves por la mañana y hasta la noche se espera que se produzcan unas fuertes rachas de viento en prácticamente todo el territorio catalán. Estas rachas podrían llegar hasta los 72 km/h.

Más concretamente, las fuertes rachas de viento afectarán a las comarcas de la Cataluña Central, litoral y prelitoral de Barcelona con un episodio de viento que se espera que será de componente oeste.

En las cotas elevadas del Pirineo y del Prepirineo se superará el umbral de aviso, sobre todo durante el mediodía. Una situación que también se dará en el Cap de Creus, en el Alt Empordà. Solo las Terres de l’Ebre son el único territorio que no está incluido en esta previsión de fuertes vientos del jueves.

Imagen de archivo de unas palmeras en el Fórum de Barcelona, sacudidas por el fuerte viento / ACN

Recomendaciones de Protección Civil

Desde Protección Civil se pide prudencia ante el primer episodio de fuerte viento que se espera este otoño. En este sentido, se señala que muchos árboles pueden estar mal sujetos y corren el riesgo de caer, además de generarse desprendimientos de terreno en las zonas más afectadas por el viento.

Desde Protección Civil se recomienda no desplazarse por carretera si no es necesario e incrementar la precaución por los obstáculos que pueden encontrarse en la vía. Además aconsejan evitar las actividades en el exterior, sobre todo en zonas boscosas o en la costa. También recuerdan la importancia de recoger los elementos de las fachadas o balcones de las casas que puedan tener riesgo de caer.