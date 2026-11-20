Aquest cap de setmana Catalunya viurà uns dies típics de novembre amb temps inestable. Durant la jornada de dijous els núvols tindran protagonisme arreu del país pràcticament durant tot el dia. Uns núvols que aniran acompanyats de vents lleugerament forts, però que no es traduiran en precipitació sobre el territori català. Pel que fa a la temperatura les previsions del Servei Meteorologia de Catalunya (Meteocat) indiquen que les màximes a tot el país baixaran de forma lleugera tot i que en algunes zones la baixada de temperatures pot ser moderada.
Dissabte creuarà un front poc actiu, amb molts núvols però pràcticament sense precipitació. Diumenge el vent es reforçarà, sobretot a la meitat sud. https://t.co/nwGvFw3QB3— Meteocat (@meteocat) November 19, 2026
Cap de setmana inestable amb una forta presència de núvols
La jornada de dissabte serà dominada amb mà de ferro per part dels núvols els quals creixeran durant la matinada i mantindran el cel molt ennuvolat o cobert per núvols alts i mitjans arreu fins al migdia. A partir de les hores centrals del dia aquestes nuvolades seran menys espesses i creixeran núvols baixos al litoral sud i central al llarg del matí.
Uns núvols que només deixaran precipitació feble i intermitent al Pirineu i Prepirineu occidental tot i que no es descarta que s’estenguin, durant la tarda, al terç oest del país. Pluges, però, que acumularan quantitats entre inapreciables i minses. Pel que fa al vent s’espera que sigui fluix i moderat al litoral mentre que al Pirineu pot arribar a ser fort. Unes condicions que faran que la temperatura pugi lleugerament tant pel que fa a les màximes com les mínimes.
En el cas de diumenge l’ambient serà assolellat tot i que persistiran els núvols baixos al Pirineu, Prepirineu i nord de la depressió Central. Durant la tarda aquests núvols es desplaçaran fins al litoral i prelitoral nord on creixeran núvols baixos. Pel que fa a la pluja aquesta gairebé es concentrarà a la matinada i les primeres hores del matí al quadrant nord-est i no es descarta algun plugim al terç oest. A la tarda les pluges es poden desviar cap al nord-est i que es produeixi alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu. En comparació a dissabte les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran lleugerament inferiors i el Meteocat destaca que els valors mínims es registraran a final del dia.