Este fin de semana Cataluña vivirá días típicos de noviembre con tiempo inestable. Durante la jornada de jueves las nubes tendrán protagonismo en todo el país prácticamente durante todo el día. Unas nubes que irán acompañadas de vientos ligeramente fuertes, pero que no se traducirán en precipitaciones sobre el territorio catalán. En cuanto a la temperatura, las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que las máximas en todo el país bajarán de forma ligera, aunque en algunas zonas la bajada de temperaturas puede ser moderada.

El sábado cruzará un frente poco activo, con muchas nubes pero prácticamente sin precipitación. El domingo el viento se reforzará, sobre todo en la mitad sur. https://t.co/nwGvFw3QB3 — Meteocat (@meteocat) 19 de noviembre de 2026

Fin de semana inestable con fuerte presencia de nubes

La jornada del sábado será dominada con mano de hierro por parte de las nubes, las cuales crecerán durante la madrugada y mantendrán el cielo muy nublado o cubierto por nubes altas y medias en todas partes hasta el mediodía. A partir de las horas centrales del día estas nubes serán menos densas y crecerán nubes bajas en el litoral sur y central a lo largo de la mañana.

Unas nubes que solo dejarán precipitación débil e intermitente en el Pirineo y Prepirineo occidental, aunque no se descarta que se extiendan, durante la tarde, al tercio oeste del país. Lluvias, sin embargo, que acumularán cantidades entre inapreciables y escasas. En cuanto al viento, se espera que sea flojo y moderado en el litoral, mientras que en el Pirineo puede llegar a ser fuerte. Unas condiciones que harán que la temperatura suba ligeramente tanto en las máximas como en las mínimas.

En el caso del domingo el ambiente será soleado aunque persistirán las nubes bajas en el Pirineo, Prepirineo y norte de la depresión Central. Durante la tarde estas nubes se desplazarán hasta el litoral y prelitoral norte donde crecerán nubes bajas. En cuanto a la lluvia, esta casi se concentrará en la madrugada y las primeras horas de la mañana en el cuadrante noreste y no se descarta algún chubasco en el tercio oeste. Por la tarde las lluvias pueden desviarse hacia el noreste y que se produzca alguna precipitación débil en la vertiente norte del Pirineo. En comparación con el sábado, las temperaturas, tanto mínimas como máximas, serán ligeramente inferiores y el Meteocat destaca que los valores mínimos se registrarán al final del día.