Catalunya afronta un nou cap de setmana immersa en una nova onada de calor. Això suposarà que els termòmetres es tornin a enfilar amb força sobretot al nord-oest del país. Durant aquest divendres l’ambient assolellat dominarà a gairebé tot el país. No serà fins passat el migdia que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat.
Uns núvols que es traduiran en ruixats, ja que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que s’esperen ruixats i xàfecs a partir del migdia al Pirineu i Prepirineu arribant des de l’oest. Unes pluges, però, que seran de caràcter feble i moderada i acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació. Des del Meteocat assenyalen que poden anar acompanyades de tempesta, fang, i fortes ratxes de vent, calamarsa o pedra.
Unes pluges, però, que no refredaran en excés el temps, ja que les temperatures en general es mantindran estables tot i que l’ambient serà calorós i amb xafogor molt marcada que posaran els termòmetres entre els 38 i els 40 graus a Ponent. De fet, aquesta calor posarà en alerta una dotzena de comarques al nord-oest malgrat les pluges.
Dissabte i diumenge, pluges i temperatures altes
Durant la jornada de dissabte l’ambient dominarà assolellat a gran part del territori tot i que poden créixer nuvolades a gran part del Pirineu i Prepirineu, núvols que arribaran també al terç sud afectant la zona dels Ports. Uns núvols que s’espera que deixaran pluges al Pirineu i Prepirineu tot i que seran de caràcter feble i moderat deixant quantitats minses o poc abundants de precipitació i aniran acompanyats de tempesta i de fang. En el cas dels termòmetres aquests marcaran unes temperatures molt semblants a les de divendres i dominarà un ambient molt calorós amb valors màxims d’entre els 38 i els 40 graus.
🌦️Ruixats i algunes tempestes al Pirineu el cap de setmana, amb menor risc de precipitació de cara a dilluns.— Meteocat (@meteocat) July 30, 2026
🌡️Temperatura que es mantindrà molt alta, amb petites oscil·lacions.
🔶Pols en suspensió que reduirà la visibilitat. pic.twitter.com/mptgJ5nQbY
Durant diumenge se seguirà el mateix patró, amb la presència d’alguns núvols baixos al litoral sud i, durant la tarda, creixeran nuvolades a l’extrem sud. Uns núvols que es poden traduir en pluges de caràcter feble i moderat i al Massís del Port s’espera que puguin anar acompanyats de tempesta generant unes temperatures semblants, tant pel que fa a la màxima com la mínima.