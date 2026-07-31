Cataluña afronta un nuevo fin de semana inmersa en una nueva ola de calor. Esto supondrá que los termómetros vuelvan a subir con fuerza, sobre todo en el noroeste del país. Durante este viernes, el ambiente soleado dominará en casi todo el país. No será hasta pasado el mediodía que crecerán nubes en el Pirineo y Prepirineo, dejando el cielo entre medio y muy nublado.

Unas nubes que se traducirán en chubascos, ya que las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que se esperan chubascos y aguaceros a partir del mediodía en el Pirineo y Prepirineo llegando desde el oeste. Unas lluvias, sin embargo, que serán de carácter débil y moderado y acumularán cantidades mínimas o poco abundantes de precipitación. Desde el Meteocat señalan que pueden ir acompañadas de tormenta, barro, y fuertes rachas de viento, granizo o piedra.

Unas lluvias, sin embargo, que no enfriarán en exceso el tiempo, ya que las temperaturas en general se mantendrán estables aunque el ambiente será caluroso y con bochorno muy marcado que pondrán los termómetros entre los 38 y los 40 grados en Poniente. De hecho, este calor pondrá en alerta a una docena de comarcas en el noroeste a pesar de las lluvias.

Sábado y domingo, lluvias y temperaturas altas

Durante la jornada de sábado el ambiente dominará soleado en gran parte del territorio aunque pueden crecer nubes en gran parte del Pirineo y Prepirineo, nubes que llegarán también al tercio sur afectando la zona de los Puertos. Unas nubes que se espera que dejen lluvias en el Pirineo y Prepirineo aunque serán de carácter débil y moderado dejando cantidades mínimas o poco abundantes de precipitación y estarán acompañados de tormenta y de barro. En el caso de los termómetros, estos marcarán unas temperaturas muy similares a las de viernes y dominará un ambiente muy caluroso con valores máximos de entre los 38 y los 40 grados.

🌦️Chubascos y algunas tormentas en el Pirineo el fin de semana, con menor riesgo de precipitación de cara al lunes.



🌡️Temperatura que se mantendrá muy alta, con pequeñas oscilaciones.

🔶Polvo en suspensión que reducirá la visibilidad. pic.twitter.com/mptgJ5nQbY — Meteocat (@meteocat) July 30, 2026

Durante el domingo se seguirá el mismo patrón, con la presencia de algunas nubes bajas en el litoral sur y, durante la tarde, crecerán nubes en el extremo sur. Unas nubes que se pueden traducir en lluvias de carácter débil y moderado y en el Macizo del Port se espera que puedan ir acompañadas de tormenta generando unas temperaturas similares, tanto en cuanto a la máxima como la mínima.