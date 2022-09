La realitat clínica en el món de la Neurofisioteràpia

La neurofisioteràpia és l’especialitat del camp dins de la fisioteràpia que s’encarrega de rehabilitar els processos associats a malalties d’origen neurològic sigui del sistema nerviós perifèric o del sistema nerviós central.

El Màster Universitari en Neurofisioteràpia no només ofereix continguts actualitzats per la realitat clínica en la vida professional i de recerca, també aporta un valor crític dins del raonament clínic i de l’abordatge del pacient amb afectació del sistema nerviós. Capacita els fisioterapeutes que el cursen amb els coneixements i les habilitats necessaris per planificar i desenvolupar intervencions terapèutiques basades en el pensament i el raonament clínic en neurofisioteràpia en un model d’atenció centrat en la persona i des de la neurociència més avançada.

Es tracta d’un Màster oficial i reconegut mundialment, basat en dos pilars, l’humanisme i la innovació dins del sector sanitari i empresarial.

Les pràctiques i seminaris clínics en diferents centres de referència, com l’Hospital Clínic de Barcelona, Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), Hospital Universitari Vall d’Hebron, Fundació Aspace Catalunya, Institut Guttmann, amb pacients amb dolor complex i dèficits funcionals sensitivomotors, són imprescindibles perquè l’estudiant pugui desenvolupar eines de raonament clínic operatiu en neurofisioteràpia.

Aquesta formació oficial permet als estudiants gaudir d’un professorat en actiu en centres de rehabilitació i hospitals de referència, amb àmplia experiència en el camp de la neurofisioteràpia.

La Facultat de Ciències de la Salut organitza study trips en centres de referència com a Neurofunción (Gijón), CEN (Madrid), Step by Step e INA (Barcelona).

Des de 1948, a Blanquerna-URL treballem per aconseguir una formació global basada en els principis de l’humanisme. Apostem per una formació de qualitat, en la qual el coneixement, l’educació i els valors van indiscutiblement units i marquen la diferència. Experiència, dedicació i excel·lència pels nostres estudiants.