5 raons per escollir el Màster en Periodisme Internacional de Blanquerna-URL

1- La globalització

La globalització ha empetitit el món. El canvi climàtic, les onades migratòries i les crisis econòmiques afecten tots els racons del planeta. Els esdeveniments a escala internacional influeixen en la nostra vida de cada dia, siguin la invasió russa d’Ucraïna, les urpades del terrorisme global, la guerra de Síria o les eleccions nord-americanes, per posar només alguns exemples. Per intentar gestionar aquesta complexitat creixent de múltiples actors interconnectats, s’han creat organismes supranacionals en àmbits diversos com les Nacions Unides, la Unió Europea, l’OTAN o l’OMC, amb resultats a vegades qüestionables.



Tots aquests fenòmens cal explicar-los a una opinió pública cada vegada més necessitada d’informació veraç, contrastada i presentada de manera honesta. Aquest és l’objectiu del màster universitari en Periodisme Internacional que oferim a la FCRI Blanquerna – Universitat Ramon Llull.

2- Un temari actualitzat i en contínua evolució

El curs té una durada d’un any acadèmic, s’imparteix en castellà i anglès i està estructurat en tres blocs:

Un primer bloc on s’imparteixen coneixements teòrico-conceptuals d’història de les relacions internacionals i de les principals teories a través de les quals s’analitza la realitat mundial.

El segon bloc el componen sis assignatures d’estudis regionals que combinen continguts teòrics sobre la realitat política, econòmica, social, cultural i antropològica de cada regió amb continguts impartits per periodistes especialitzats i amb experiència en la zona, que proporcionen als estudiants fonts i recursos específics per cobrir el que hi passa.

El tercer bloc està dedicat al periodisme aplicat a l’actualitat internacional i proporciona les eines i les habilitats per explicar aquesta realitat del món en els llenguatges propis del periodisme i en format multimèdia i digital.

3- El professorat

El cllaustre de professors/es del Màster de Periodisme Internacional està format per professionals en actiu, especialistes en les seves respectives àrees, amb suport empresarial i institucional.

4- Les pràctiques

El Màster en Periodisme Internacional ofereix convenis de pràctiques amb les principals empreses del sector. També es fa un treball final de màster dirigit pel professorat del curs i un seminari transversal amb continguts eminentment pràctics i unes pràctiques externes obligatòries de quatre mesos en mitjans, empreses o institucions vinculades amb l’activitat internacional, amb opcions per fer estades a l’estranger.

5- Les sortides professionals

Aquest màster ofereix sortides professionals en diferents àmbits, com:

Àrees d’informació internacional de mitjans de comunicació digitals i de l’àmbit de la premsa, la ràdio i la televisió.

Delegacions de mitjans d’informació catalans i espanyols a l’estranger: corresponsalies

Departaments de premsa i comunicació d’entitats, institucions i organismes, públics o privats, vinculats amb les relacions internacionals com organitzacions internacionals, ONGs, consultores i empreses amb projecció exterior

Docència i investigació universitària

En paral·lel a l’itinerari professional, el curs ofereix l’opció de seguir un itinerari de recerca, que faculta els estudiants per fer el doctorat i dedicar-se a la investigació acadèmica en l’àmbit de la comunicació de la realitat internacional.

