Xavier Sardà revela què va ser el més vist de ‘Crónicas Marcianas’

Xavier Sardà ha estat un dels convidats del programa de la periodista catalana María Casado en el seu programa de TVE. El barceloní ha estat un dels presentadors estrella durant moltes dècades, encara que reconeix que a mesura que passen els anys es cansa una mica més de la pressió del plató. Ha volgut començar la conversa amb una alabança cap a la companya per haver reconegut públicament que està espantada perquè l’emissió no té gaire audiència: “Em va semblar molt atrevit que t’emocionessis davant de les càmeres amb una sinceritat tan contundent”.

Ell també va patir la pressió per l’audiència quan estava al capdavant de Crónicas Marcianas, un programa que va aconseguir tres rècords d’audiència que ara ha explicat per què van ser: “El primer va ser gràcies a la final de Gran Hermano. Els altres dos, en canvi, no van ser per motius gaire bons… Un va ser pels atemptats de Madrid el 11M i l’altre per l’assassinat d’Ernest Lluch”. En el cas de l’atemptat, reconeix que va sorprendre’l que l’enviessin a ell a parlar sobre ela tema: “Em van dir que ells em donarien tota la informació”. I com va assabentar-se de l’assassinat del polític Lluch en mans d’ETA? “Faltava una hora per començar el programa i veig que apareix Manuel Fuentes plorant. Vam haver de canviar tot el programa i va ser dur, perquè feia molts anys que el coneixíem i havíem viatjat amb ell”.

El seu programa va protagonitzar escenes molt controvertides, el que ha donat ales a la presentadora per preguntar-li si creu que ha d’haver-hi límits a televisió: “És clar que ha de tenir-ne. El que s’ha de fer és explorar i saber on són, aquests límits. No tornaria a fer un programa com Crónicas, això ho tinc claríssim. A més a més que ara no tindria sentit… M’ho vaig passar molt bé i també molt malament. Si vaig abandonar el programa va ser per l’horari, perquè s’emetia a la nit. Jo no sabia dormir durant el matí. Hauria de dormir fins a les onze, tenint en compte l’horari del programa, però a les vuit ja estava despert”.

En aquella època, Xavier Sardà va necessitar protecció policial: “Va ser molt dur necessitar protecció policial i no va ser fàcil al principi. No t’hi acostumes… A la nit veu la televisió gent fantàstica i molt diversa. Si hi ha algun personatge perillós… doncs és un objectiu fàcil. Però sí, és inquietant haver de dur protecció”. Un moment en el que també María Casado reconeixia haver dut escorta pel carrer.

L’entrevista ha col·locat el presentador català a primera línia mediàtica una altra vegada, una estrella de la televisió que ha estat al capdavant de programes aclamats per l’audiència i, alhora, també molt criticats. Ara se centra en l’edició catalana de TVE, en la qual presenta un espai anomenat Obrim fil. Més descansat i sense tanta repercussió mediàtica, confia poder continuar gaudint de la televisió amb menys pressió que abans.