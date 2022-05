Verdeliss, molt preocupada perquè està perdent audició

Verdeliss ha confessat als seus seguidors a les xarxes socials que està molt preocupada per la seva salut. Si fa uns dies donava tots els detalls dels problemes de salut de la seva vuitena filla, ara s’ha centrat en la seva pròpia salut, ja que fa aproximadament un mes que té la sensació que ha perdut audició a l’oïda dreta.

Segons recull el portal ‘Outdoor’, la influencer ha dit: “Porto, des de fa tres setmanes o un mes, sorda, literal, de l’oïda dreta. No us diria que és un 100% de pèrdua d’audició, però és com quan entres a la piscina i se’t tapa l’oïda i, a més, és molt molest”, ha comentat, i continuava demanant ajuda als seus seguidors: “No tinc cap altre símptoma… Ni dolor, ni afecció prèvia… Casos semblants que us hagin passat? Pot ser un tap de cera? No sé, mai m’ha passat”.



A més, la influencer ha confessat que, en un primer moment, no s’havia preocupat per aquesta pèrdua d’audició perquè considerava que seria una cosa momentània, però que com el malestar ha persistit s’estava plantejant anar al metge: “Com que soc tan deixada, això d’anar per tal que em revisi al metge, va quedant sempre en últim lloc. Però realment és bastant molest i hauria de començar a preocupar-me“, ha assenyalat.

Verdeliss – Instagram

Els seus seguidors li han enviat molts missatges explicant-li que pot tractar-se d’un tap de cera o d’una cosa més greu, però que en tot cas hauria d’anar al metge perquè li faci una revisió mèdica i li digui exactament per què sent que està perdent audició per una oïda. En aquest context, Verdeliss ha entonat el ‘mea culpa’ i ha admès que s’ha de “posar les piles“, per la qual cosa ha “promès” que anirà quan pugui al metge per tal que li facin una revisió.

“Pot ser qualsevol història més greu”

“M’ha quedat clar que amb el tema de l’oïda m’he d’aplicar perquè pot ser qualsevol història més greu […] Sabeu que pasa? Que la meva vida va a mil, que vaig massa accelerada, que em costa molt trobar llocs i, quan es tracta de la salut dels nens, soc la primera en portar-los al metge i no deixar-ho passar. Però quan es tracta de mi, sembla que no em presto tanta atenció”, ha acabat dient la influencer.