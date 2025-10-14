J. J. Baquero: “Vaig veure’m borratxo al funeral de la sogra i vaig dir prou”

J. J. Baquero ha estat el protagonista indiscutible de l’última entrevista d’El Hormiguero. El còmic ha acudit acompanyat de Goyo Jiménez per promocionar Sujétame el cubata, una pel·lícula d’humor que té com a protagonista un empresari que intenta evitar que li tanquin el seu bar. I precisament sobre alcohol han acabat parlant, ja que l’excol·laborador del programa de Pablo Motos ha confessat que ha hagut de demanar ajuda per culpa del seu alcoholisme.
Feia temps que notava que era cada vegada més dependent de l’alcohol, però un episodi en concret va fer que digués prou: “Vaig veure’m borratxo en el funeral de la meva sogra i vaig adonar-me que no podia continuar així. Vaig demanar ajuda professional perquè no podia sortir-ne sol”. En el seu cas, duia una vida de sortir molt de nit, de freqüentar molts bars durant les gires i va acabar passant-se: “Vaig perdre el control. Creus que ho controles tu, però és l’alcohol qui et controla“.
J. J. Baquero explica com ha superat l’alcoholisme
“Em mentia a mi mateix i aquesta part va ser la més dura… Hi havia vegades que deia que anava a comprar el pa quan, en realitat, ho feia perquè volia anar al bar. Sempre em deia que no tornaria a sortir, però només va funcionar quan vaig parlar amb la meva dona. Has de tenir força de voluntat i mirar què t’està traient. Pots sortir de l’alcoholisme, però has d’admetre-ho i dir-ho en veu alta perquè arribi el canvi de debò”, diu. Encara no està del tot recuperat, reconeix, però té les eines i sap demanar ajuda: “Si creus que tens un problema, el que has de fer és buscar un professional. És cert que l’esport t’ajuda, però també has de dormir i menjar sa“.
L’alcohol és “molt perillós”, tal com ha après. No passa res per beure una copa de vi de tant en tant, és clar, però sí que acaba sent-ho en cas que beguis per fugir dels problemes: “Aquest és un trampolí per a tota la resta i és perillós perquè és l’única droga que has de justificar que no la prens”.
L’única manera de deixar-ho de debò? Quan expliques que tens un problema: “Quan deixes d’amagar-te, comença la recuperació“. Un testimoni valent que pot ajudar algun teleespectador que se senti mínimament identificat per fer el mateix pas que ell i deixar enrere una addicció que pot destrossar la vida.