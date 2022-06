Shakira confirma que s’està separant de Gerard Piqué

Shakira acaba de confirmar que se separa de Gerard Piqué, una notícia bomba que finalment ha acabat sent certa. La cantant colombiana i el futbolista lamenten haver de comunicar que la relació es trenca després de 12 anys junts i dos fills en comú: “Lamentem confirmar que ens estem separant. Pel benestar dels nostres nens, que són la nostra prioritat, demanem respecte a la privacitat. Gràcies per la seva comprensió”, resa el breu escrit que ha compartit l’agència de comunicació de la cantant. D’aquesta manera, l’artista dona per vàlids tots els rumors que els envoltaven aquests darrers dies, des que sortís a la llum que havien vist Gerard Piqué en el seu pis de solter del carrer Muntaner.

El seu silenci feia indicar que alguna cosa hi havia de certa en aquesta informació, la que també acusava el futbolista d’haver estat infidel a la mare dels seus fills amb una jove de 22 anys que treballaria com a hostessa d’esdeveniments. En l’escrit que han fet arribar als mitjans de comunicació, però, no diuen res al respecte. De moment les causes continuaran sent una incògnita, però almenys s’ha confirmat que és cert que la relació es trenca i que la ruptura és definitiva.

Quins són els motius de la separació de Gerard Piqué i Shakira?

La notícia deixa orfes els seguidors de la parella, que aquests dies omplien Twitter de missatges en els que demanaven que els rumors no fossin certs. Molts esperaven una fotografia romàntica en la que neguessin aquestes informacions, però lamentablement no ha estat així. D’aquesta manera, es compleix un dels rumors més presents en la premsa rosa en l’última dècada. S’havia parlat fins a l’avorriment de la seva separació, la que ha acabat arribant. Ara demanen respecte, però de ben segur que són conscients que els paparazzi i els reporters els perseguiran com mai no han fet fins que donin més detalls al respecte. No pot ser casualitat que confirmin la ruptura només uns dies després que es publiqués que Gerard Piqué l’havia enganyat, el que ara mateix apunta a què n’és la causa principal.

Sobta, de la mateixa manera, que ell encara no hagi dit res tenint en compte que el capità del Barça no és conegut per mantenir-se en silenci. De moment sembla que s’han centrat en confirmar que no segueixen junts perquè deixin d’insistir en la pregunta, la que ara passa a multiplicar-se i a centrar-se en els motius que hi ha darrera d’una de les separacions més impactants dels darrers anys. I és que, encara que s’hagués parlat molt sobre les seves crisis, ells sempre s’havien mostrat molt tendres i enamorats. Formaven una parella consolidada i, sobretot, molt estimada. Ara caldrà esperar per veure com gestionen aquestes primeres setmanes separats, en les que hauran de parlar sobre la custòdia dels nens i totes les propietats que comparteixen. El següent pas serà veure si han acabat com a amics o no, el que també genera molta curiositat. D’aquí ja passarem a analitzar si tenien cert sentit tots els rumors sobre els primers pretendents que els han sorgit, el que encara sembla molt llunyà tenint en compte com és tot de recent.

Gerard Piqué i Shakira confirmen la separació | Europa Press

Shakira nega haver patit un atac d’ansietat

El que sí que ha volgut aclarir Shakira té a veure amb la notícia que s’ha publicat aquestes darreres hores sobre el seu estat de salut, en dir-se que havia hagut de ser traslladada d’urgència a un hospital en patir un atac d’ansietat. Confirma que és cert que va haver d’entrar a l’ambulància, però no perquè estigués ella malalta: “Les fotos que s’han publicat van ser preses el dia 28, quan el meu pare va tenir una caiguda important desafortunadament. Aquell dia vaig acompanyar-lo en ambulància fins a l’hospital, on es troba recuperant-se favorablement. Gràcies a tots de tot cor pel vostre suport i l’estima de sempre”.