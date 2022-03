El xicot de Rosa López la sorprèn a plató i acaben plorant en directe

Rosa López ha rebut una gran sorpresa durant l’entrevista que ha concedit a Toñi Moreno en el seu programa de Canal Sur. La cantant, coneguda per guanyar la primera edició d’Operación Triunfo i representar Espanya a Eurovisió, es quedava amb la boca oberta en veure aparèixer a plató el seu xicot. Iñaki García ha aparegut en televisió per primer cop i l’ha acabat fent plorar amb una declaració d’amor en tota regla. El policia i l’artista surten des de fa dos anys, un temps que els ha servit per adonar-se que volen apostar-ho tot a aquesta relació.

Rosa López i Iñaki García surten des de fa un parell d’anys | Europa Press

L’Iñaki és un policia asturià de 44 anys, a qui Rosa va conèixer en un concert de Marta Sánchez quan formava part de l’equip de seguretat. Des de llavors s’han tornat inesperables i formen una parella estable que podria convèncer la cantant per passar per l’altar. Molt emocionada, ella li dedicava unes paraules molt tendres durant l’entrevista: “L’estimo amb bogeria i espero que sigui per a tota la vida. Això és amor de veritat, jo entenia l’amor d’una altra manera. La millor loteria és trobar el teu company de vida, jo sempre l’he buscat. No hi ha home més maco que el meu Iñaki. Encara que això s’acabés, seria per a tota la vida”.

El que no s’esperava era que, just llavors, ell entrés a plató i comencés a parlar meravelles d’ella: “Rosa és meravellosa. Té un cor enorme i m’encanta com em mira i com em tracta. M’aporta llum i m’ha fet veure el món amb una altra mirada. És l’amor de la meva vida. M’ha obert a un món que no coneixia i també a la pau”, deia abans d’agenollar-se davant d’ella en directe. Ambdós han acabat plorant, emocionats per la intensitat del moment i de la seva relació.

Iñaki, el xicot de Rosa López, s’emociona en directe durant la sorpresa | Canal Sur

La cantant ha trobat, després de molt de temps, l’estabilitat amorosa al costat d’aquest policia tan romàntic. Ara confia que tot vagi bé i continuïn estimant-se d’aquesta manera, tenint en compte que en ell ha trobat el seu fan número 1 i també el seu principal suport.