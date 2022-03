Rosa Benito revela si té una nova il·lusió o no

Algunes informacions han apuntat aquests darrers dies que Rosa Benito podria tenir una nova il·lusió, després que no se li conegui cap parella després que deixés la relació amb el seu marit, Amador Mohedano. Se l’ha relacionat amb tres home diferents, però Rosa Benito ha deixat clar que no manté una relació sentimental amb cap dels tres: “El que vull deixar súper clar és que a les tres persones que es fa referència ni tan sols les conec. No tinc res amb ells, i no vull que em vinculin a homes que no són de la meva vida”, ha dit l’ex d’Amador en declaracions al programa ‘Ya es mediodía’, on treballa com a tertuliana.

Amador Mohedano, exmarit de Rosa Benito – Europa Press

“Per exemple. Montalvo és un senyor del qual fa anys que no sé res, i que està casat, té fills, i família, i l’admiro. I ha aconseguit el que ell volia. També hi ha un home, Leo, que va anar a ‘Sálvame’ i va dir que jo no era el seu tipus de dona. Això va ser una tonteria, i ell va entrar al joc quan jo treballava a ‘Sálvame’, però mai hem tingut els telèfons l’un de l’altre, i no el vull a la meva vida“, ha aclarit Rosa.

Rosa Benito | Telecinco

“Si tinc una il·lusió, és el meu problema”

“M’emprenyo perquè s’està parlant del meu passat, i aquest del que parlen no és el meu passat. Fins i tot hi ha un altre home que ha dit que es va il·lusionar amb mi, però la veritat és que jo només el vaig veure una vegada, a ‘Sálvame’. Així que aparteu tota aquesta gent del meu camí, que no hi tenen res a ver”, ha insistit l’exdona d’Amador Mohedano. “I si tinc una il·lusió o no la tinc, és el meu problema. I els problemes són meus“, ha conclòs amb un somriure que la delatava, però sense voler concretar res més.