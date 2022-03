Rocío Flores pren una decisió inesperada sobre el seu futur

Rocío Flores ha sorprès molt els seguidors en rebutjar una oferta laboral que podria haver-la ajudat molt en la seva carrera televisiva. La filla d’Antonio David Flores i Rocío Carrasco mai no havia aparegut a televisió fins que va acceptar la proposta de Telecinco per defensar el pare durant el seu concurs a Gran Hermano VIP. Des de llavors l’hem vist un munt de vegades, fins al punt de convertir-se en tertuliana d’El Programa de Ana Rosa. Ha abandonat la postura de personatge mediàtic en segona línia i ara és una de les col·laboradores que més titulars acapara. Partint d’aquesta base, sembla lògic que la noia vulgui aprofitar aquesta tirada mediàtica per fer diners.

També la cadena vol aprofitar el fitxatge per recuperar la inversió, per la qual cosa li haurien ofert que també treballés a Ya son las ocho. El programa presentat per Sonsoles Ónega volia tenir-la a plató dues vegades al mes, el que podria beneficiar-la perquè té bona audiència. A més a més, seria una presència còmoda per a ella perquè hi treballen la seva germanastra Gloria Camila Ortega i la tieta, Rosa Benito. Tot semblaven avantatges per a ella… llavors, per què ha abandonat les negociacions amb la productora? El mitjà online Fórmula TV assegura tenir-ne la resposta.

Rocío Flores no treballarà en un altre programa de Telecinco

El problema seria que l’actual parella del seu pare, la reportera Marta Riesco també és col·laboradora del programa. Des que es confirmés l’aventura d’Antonio David i Marta, Rocío Flores no ha volgut saber res de la seva antiga amiga. L’acusa d’interposar-se en el matrimoni del seu pare i Olga Moreno, la madrastra a qui s’estima com a una mare. La noia no vol treballar amb ella i aquest seria un dels motius de la seva renúncia. Ara bé, també podria haver influït que no li haguessin ofert el sou que ella volia o si no li compensava aparèixer per algun altre motiu. De moment ella no s’ha pronunciat al respecte i les hipòtesi són moltes.